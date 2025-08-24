雲林5G智慧救護車勇奪國際資通大獎 抱回WITSA創新醫療應用獎

雲林縣消防局攜手雲林縣衛生局及台大雲林分院推動創新急救醫療整合成立「守護者聯盟」，透過韌性數位醫療模式為偏鄉醫療賦能，在來自世界百餘支隊伍競逐中，拿下有資通訊界奧斯卡獎之稱的 WITSA創新e醫療應用獎首獎，為台灣在智慧醫療與公共安全領域獲得國際殊榮，十分難得。

由中華民國資訊軟體服務商業同業公會（TISSA）與世界創新科技與服務聯盟（WITSA）共同主辦，的首屆「2025 WITSA 全球 AI 高峰會」，並頒發年度全球資訊科技應用傑出貢獻獎。共有21個國家130支隊伍參賽，競爭激烈。

雲林縣所推動的「守護者聯盟」計畫脫穎而出，成功贏得全球評審青睞，一舉奪下創新e醫療應用獎首獎，不僅是「雲林經驗」獲國際肯定，更是該獎項設立以來，首次由非六都的縣市奪得此項殊榮。

雲林縣消防局指出，「守護者聯盟」計畫以 5G、人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術為基礎，建構一套跨部門協作的韌性急救系統。透過遠距醫療技術，即時連線醫療院所，結合微波通訊、數位無線電與5G智慧救護車，系統可即時執行到院前超音波與心電圖檢查，大幅提升判斷準確性與應變效率。

消防局長林文山說，此一整合系統不僅有效縮短急救反應時間、提升到院前救護成功率，更強化消防與醫療單位間的資訊整合與協同運作能力，展現地方政府於智慧治理與醫療創新上的卓越實踐。

消防局表示，「守護者聯盟」目前已在雲林全面推行，成效卓著，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋「健康與福祉」、「永續城市」、「氣候行動」及「全球夥伴關係」等指標，具體展現科技如何讓每一位民眾都能享有更安全、快速與公平的醫療照護。

本次獲獎不僅彰顯雲林縣在醫療品質提升與數位治理上的前瞻視野，也突顯台灣在全球智慧醫療應用領域的創新實力與國際影響力，未來將將持續整合公私部門資源，深化科技應用，打造健康、永續、樂活的智慧城市典範。 雲林縣消防局攜手雲林縣衛生局及台大雲林分院推動創新急救醫療整合，榮獲有資通訊界奧斯卡獎之稱的 WITSA創新e醫療應用獎首獎，為台灣爭光。圖／雲林縣消防局提供

