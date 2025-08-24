台南做16歲成年禮 巴拉圭公使之子跨海來體驗

台南安平開台天后宮「做16歲」成年禮今天登場，巴拉圭駐華公使羅艾黎的兒子朴約翰也來參加，市長黃偉哲也為參加成年禮的學生獻上祝福。帶孩子來參加活動的家長表示，感謝孩子奉茶表達孝敬之心，而在鑽出「鳥母宮」的剎那，也欣喜孩子長大了，更勉勵孩子要認真讀書，未來有好發展。

今年「做16歲」成年禮以「成功啟航 開啟府城貿易的源頭」為主題，黃偉哲表示，此活動是台南獨有的傳統禮俗，更是孩子人生旅途中重要里程碑，代表將逐漸邁向成年階段，開始承載起更多社會責任。對於巴拉圭公使羅艾黎為兒子朴約翰報名參加此活動，黃市長深表歡迎，也祝福孩子們經過成年禮後，要對自己的行為負責，希望大家未來有很好的前程。

朴約翰表示，因對做16歲儀式很感興趣，特別來體驗參加，並依循傳統完成奉茶與鑽宮禮儀，親身體驗府城獨有的成年禮。

開台天后宮說，今年共有400多名學生參加，「做16歲」不僅是府城的重要文化資產，更是凝聚在地情感與記憶的象徵，而隨著文化交流與觀光推廣，有愈來越愈多海外人士特別前來參與，展現台南文化的獨特與影響力。上午是感謝神明庇佑，並向父母親敬奉熱茶以表彰孝道，最後出鳥母宮象徵「轉大人」，將邁向人生新階段；下午是「成功啟航～開啟府城貿易的源頭」，以活動體驗的方式，讓孩子認識台南的歷史文化。今年活動並增加射箭與擲壺。

民政局指出，今年成年禮巧妙融合歷史、人文與觀光元素，讓學生深度體驗傳統成年禮的意義，也進一步推廣府城文化觀光資源，帶動地方發展，市府未來將持續透過多元形式，讓「做16歲」的文化價值代代相傳。廟方表示，成年禮除尊親敬神外，並導入歷史文化，在轉大人過程洗禮，面對未來擔負「愛家、愛國」的責任。 台南安平開台天后宮「做16歲」成年禮今天登場，巴拉圭駐華公使羅艾黎的兒子也來參加，市長黃偉哲獻上祝福。記者鄭惠仁／攝影

