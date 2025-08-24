台南「巷仔Niau」七夕新造型 掀經典版公仔收藏熱

台南市文化局主辦「2025台南七夕嘉年華」，人氣吉祥物「巷仔Niau」化身月老小幫手，並推出紅線編織手鍊等七夕限量商品，也帶動第一代「經典版巷仔Niau」公仔收藏熱。

2025台南七夕嘉年華活動將持續至9月5日，今年透過「巷仔Niau」串聯景點與府城四大月老廟宇，同時推出「巷仔Niau」七夕限量商品，包括正圓包、刺繡布章、紅線編織手鍊等浪漫小物，深化「愛情城市」文化意象。

新版本「巷仔Niau」造型抱著紅線，其實是不小心打翻了月老的紅線，於是受託展開「尋線」任務，要把散落在各處的紅線重新找回來，使傳統節慶更具新意，也讓七夕文化走進街區與生活。

台南市立博物館長何秋蓮今天告訴中央社記者，「巷仔Niau」逐步發展為台南城市意象代表之一，隨著七夕情人節活動推出限定造型，期盼遊客造訪相關景點時，感受台南「愛情城市」氛圍。

何秋蓮表示，「巷仔Niau」新造型亮相同時，也讓第一代「經典版巷仔Niau」再次受到矚目，公仔詢問度上升，台南山上花園水道博物館販賣部及南瀛天文館線上商城，最近頻頻接到民眾詢問，再度引起收藏熱。

她說，「巷仔Niau」造型靈感源自地方傳統紋飾與民間守護象徵，藉由延伸歷史場域與文化符號，不僅是吉祥物，更成為串連地方記憶與當代生活的媒介。

