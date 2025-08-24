聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義新港海賊庄農場試營運 500萬片馬賽克拼貼超吸睛

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
嘉縣新港鄉馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」昨起試營運，以超過500萬片馬賽克拼貼，呈現大航海時代歷史場景。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」昨起試營運，以超過500萬片馬賽克拼貼，呈現大航海時代歷史場景。記者魯永明／攝影

嘉義文化獎得主工藝師謝東哲歷時8年，於嘉縣新港鄉打造馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」，昨起試營運，最吸睛設施是用超過500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史場景，也有全台首座貓頭鷹造型遠紅外線石窯，融合農村體驗與藝術創意。

謝東哲說，他祖先荷蘭血統，宗祠裡供奉「紅毛媽」，盼藉海賊庄重現400年前航海歷史，而園區推動農業六藝，結合農藝、食藝、地方工藝、園藝、農村遊藝、行銷演藝，盼促進在地農業產銷、吸引年輕人返鄉。

海賊庄以16、17世紀顏思齊與鄭芝龍在笨港登陸、開墾的歷史為題材，透過馬賽克藝術拼貼展現台灣大航海時代的故事；馬賽克遠紅外線石窯高約45公尺，取名「不苦勞福氣窯」，以龍眼木現烤特色披薩與歐式麵包。

園區也規畫特色飲食、馬賽克剪黏及交趾陶彩繪等活動。即起至9月22日試營運，期間全票優惠100元，新港鄉、六腳鄉及雲林北港鎮居民憑身分證免費入園，實施預約制管制人數。

嘉義 荷蘭 祖先 農業 觀光 交趾陶

延伸閱讀

公投即時開票／嘉義縣核三公投結果出爐 同意票7萬1315票「達72.14%」

馬賽克作品相輝映 海賊庄、聖奧德教堂分別展現航海、信仰故事

嘉縣海賊庄試營運穿越大航海時代 3鄉鎮民免費入園

ONE PIECE！印尼《航海王》旗幟運動：用草帽海賊反抗普拉伯沃政府

相關新聞

雷陣雨後有驚喜！嘉市天空見雙彩虹 民眾驚呼搶拍「太美了」

嘉義市傍晚上演令人驚豔大自然奇景，一場午後雷陣雨結束後，東區天空同時出現2道彩虹，其中1道彩虹橫跨整個天際，氣勢壯觀，另...

民眾驚喜！「素還真」之後再一招 「萌虎」跳出螢幕現身虎尾圓環

雲林縣虎尾鎮公所繼在圓環打造6公尺高的霹靂布袋戲角色「素還真」雕像後，又斥資1100萬元在圓環旁打造3D裸視牆，今落成啟...

台南車站電梯故障、站前沒畫行穿線 身障者涉險過馬路

台南火車站是迎接遊客門面，但站前兩側通往地下道的電梯老舊，先前水災後故障，維修經費龐大，一時無法完成，且站前沒行人穿越線...

迎接鬼門開！嘉義城隍廟1500萬真鈔疊起城門

昨天農曆7月1日鬼門開，國定古蹟嘉義城隍廟普渡大典有7大特色供品，其中1項「諸羅古城門」以1500萬元真鈔貼成，引發驚呼...

嘉義新港海賊庄農場試營運 500萬片馬賽克拼貼超吸睛

嘉義文化獎得主工藝師謝東哲歷時8年，於嘉縣新港鄉打造馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」，昨起試營運，最吸睛設施是用超過500萬...

災後重建 企業無償幫修房…賴清德視察肯定善舉

丹娜絲颱風及西南氣流、楊柳颱風接連侵襲，台南、嘉義縣上萬戶房屋受損，迄今仍在復原階段，台南桂田集團旗下桂田恆諾基金會為協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。