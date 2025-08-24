聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義新港海賊庄農場試營運 500萬片馬賽克拼貼超吸睛
嘉義文化獎得主工藝師謝東哲歷時8年，於嘉縣新港鄉打造馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」，昨起試營運，最吸睛設施是用超過500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史場景，也有全台首座貓頭鷹造型遠紅外線石窯，融合農村體驗與藝術創意。
謝東哲說，他祖先有荷蘭血統，宗祠裡供奉「紅毛媽」，盼藉海賊庄重現400年前航海歷史，而園區推動農業六藝，結合農藝、食藝、地方工藝、園藝、農村遊藝、行銷演藝，盼促進在地農業產銷、吸引年輕人返鄉。
海賊庄以16、17世紀顏思齊與鄭芝龍在笨港登陸、開墾的歷史為題材，透過馬賽克藝術拼貼展現台灣大航海時代的故事；馬賽克遠紅外線石窯高約45公尺，取名「不苦勞福氣窯」，以龍眼木現烤特色披薩與歐式麵包。
園區也規畫特色飲食、馬賽克剪黏及交趾陶彩繪等活動。即起至9月22日試營運，期間全票優惠100元，新港鄉、六腳鄉及雲林北港鎮居民憑身分證免費入園，實施預約制管制人數。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言