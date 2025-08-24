嘉義新港海賊庄農場試營運 500萬片馬賽克拼貼超吸睛

嘉義文化獎得主工藝師謝東哲歷時8年，於嘉縣新港鄉打造馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」，昨起試營運，最吸睛設施是用超過500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史場景，也有全台首座貓頭鷹造型遠紅外線石窯，融合農村體驗與藝術創意。

謝東哲說，他祖先有荷蘭血統，宗祠裡供奉「紅毛媽」，盼藉海賊庄重現400年前航海歷史，而園區推動農業六藝，結合農藝、食藝、地方工藝、園藝、農村遊藝、行銷演藝，盼促進在地農業產銷、吸引年輕人返鄉。

海賊庄以16、17世紀顏思齊與鄭芝龍在笨港登陸、開墾的歷史為題材，透過馬賽克藝術拼貼展現台灣大航海時代的故事；馬賽克遠紅外線石窯高約45公尺，取名「不苦勞福氣窯」，以龍眼木現烤特色披薩與歐式麵包。

園區也規畫特色飲食、馬賽克剪黏及交趾陶彩繪等活動。即起至9月22日試營運，期間全票優惠100元，新港鄉、六腳鄉及雲林北港鎮居民憑身分證免費入園，實施預約制管制人數。

