迎接鬼門開！嘉義城隍廟1500萬真鈔疊起城門

昨天農曆7月1日鬼門開，國定古蹟嘉義城隍廟普渡大典有7大特色供品，其中1項「諸羅古城門」以1500萬元真鈔貼成，引發驚呼；另，雲林虎尾中元文化祭推出融合糖業歷史的「糖仔普」、靈蛇主題普桌，鎮公所日前申請中元祭為縣定無形文化資產。

副市長林瑞彥與城隍廟董事長賴永川等人昨下午參加開香儀式，宣告為期1個月諸羅城隍中元祭開跑，嘉市也是全台少數保存「分區輪流普渡」習俗的地區。

廟方結合在地特色規畫豐盛創意供品，共7大主題，估計總值逾4千萬元，「錢進諸羅千萬城門」由王姓食品公司老闆慷慨贊助，使用7500張2千元全新鈔票，為此20名工作人員凌晨5時開始貼製，仔細黏成古城門造型，民眾近看發現全是真鈔，直呼「這麼大手筆真是第一次看到」。

其餘供品還包括「城隍賜福水果肉山」用價值千萬魚翅山和水果、豬肉、魷魚、烤雞等組合成造景；「生生不息時來運轉」以噴水池與大火雞造型，周圍環繞350斤巨型香腸豬與9隻35斤小香腸豬，象徵生生不息。

虎尾中元文化祭與基隆並列，享有「北基隆、南虎尾」美譽，成為南部最具代表性的中元節慶，今年有8大普渡區。

虎尾鎮長林嘉弘說，「一區一特色」為亮點，包含特色肉山、冰雕、金童團遊街、囝仔普等，並有天主教與基督教特色供品；虎尾農會則用虎霸王花生堆製「小龍」的靈蛇主題普桌，及呈現糖業文化精緻可愛甜點的「糖仔普」。

縣長張麗善等人昨參加開香，同步發表亞洲廣播電台董事長郭懿堅統籌製作的主題曲「虎尾大普渡」，普渡區北區金羅殿由靖成企業董事長李清松代表，捐贈1輛救護車給雲林縣消防局，將配置在虎尾消防分隊。林嘉弘說，七夕當晚將有「虎尾七夕浪漫情人夜」演唱會，中元節當天將舉辦「中元狂歡趴」，邀請民眾一起來參加。

