台南車站電梯故障、站前沒畫行穿線 身障者涉險過馬路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南火車站前站往地下道的電梯故障，市議員陳怡珍（前右二）會勘時遇到行動不便者陳情。圖／陳怡珍提供
台南火車站是迎接遊客門面，但站前兩側通往地下道的電梯老舊，先前水災後故障，維修經費龐大，一時無法完成，且站前沒行人穿越線，增添行動不便者與長者過馬路困難與危險，議員要求盡速畫行穿線；市府回應，電梯會以最快速度修好。

交通局副局長熊萬銀說，火車站前站動線複雜，行人都要走地下道，現有紅綠燈，也無行人專用號誌，交通局正辦理台南火車站前廣場改造，將一併改善行人動線及提升安全，最快年底可發包動工，而現有工務局所管地下道電梯故障，影響無障礙通行問題，將再邀集工務局、警察局及區公所等相關單位現勘，研議臨時可行方案辦理。

市議員陳怡珍接獲民眾陳情指出，台南火車站前兩側電梯故障多時，造成行動不便者與長者過馬路困難，甚至因現場無斑馬線而增加危險性，前天下午邀交通局、工務局、警察局等單位會勘，南市人本交通促進協會也到場提供建議，更遇到身障人士當場陳情「要怎麼過馬路？」

相關人員發現，日前水災導致電梯進水，控制面板及多處零件嚴重損壞，加上設備年久老舊，廠商檢測後確認修復經費龐大，短期內恐難完成；為了保障行人安全，陳怡珍要求由交通局盡速在火車站前畫設行人穿越線，提供安全的通行動線，初期可派義交協助交通維護。

工務局副局長王建雄說，電梯是前市長許添財任內興建，有些老舊零件已找不到，加上要更換的零件等，估維修費要上百萬元，必須辦理發包，已請廠商加快設計，以最快速度修好。

民眾另反映火車站鄰近的國立台灣文學館員工子女非營利幼兒園，前方人行道坡度過陡，曾造成身障人士推行輪椅時翻覆受傷，陳怡珍也要求盡速改善，人行道內側至少1.5公尺範圍保持水平，以利身障人士、推行嬰兒車或輪椅的民眾安全通行，無障礙環境不僅關乎交通便利，更是城市對弱勢族群的友善態度。市府表示研議解決方式。

台南 身障 行人 輪椅 電梯 火車站 人行道

