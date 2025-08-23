災後重建 企業無償幫修房…賴清德視察肯定善舉

丹娜絲颱風及西南氣流、楊柳颱風接連侵襲，台南、嘉義縣上萬戶房屋受損，迄今仍在復原階段，台南桂田集團旗下桂田恆諾基金會為協助盡快恢復家園，攜手集團的營造公司響應南市府號召，無償為弱勢修繕房屋，賴清德總統今視察也肯定善舉。

桂田恆諾基金會表示，攜手集團旗下三民營造與桂田營造，秉持企業社會責任，本月投入台南將軍區的低收入戶災後修繕計畫，無償協助修復受損房舍，桂田集團董事長朱仁宗也督責工班，將於1個月內為認領災民修繕完成，讓居民能夠重拾「風雨不侵」的安全感。

此次修繕計畫中，桂田恆諾基金會認領由南市民政局提供的將軍區15戶受災戶，對象為身障、中低收入戶及獨居老人，實地勘查探訪、確認需求後展開修繕。針對屋頂大面積受損的家庭，桂田恆諾基金會協助拆除片瓦，並改以烤漆浪板及PU隔熱層修復；若為房屋局部受損，則進行骨架補強與修補，同時提供家戶廢棄物清除等協助，務求讓受災戶能安心生活。

桂田集團董事長朱仁宗說，丹娜絲颱風重創將軍區，許多家庭一夕之間失去安身之所，自己也是從清寒家庭走出來，因此深切感受到災民的無助，這不只是社會責任，更是源自心底的同理與關懷，「我們希望拋磚引玉，帶動更多在地企業、社會團體投入，幫助這些受災家庭攜手重建家園」。朱仁宗也說，感謝南市府號召，與賴總統多次南下關懷，讓社會看到政府與民間的攜手合作。

賴清德總統今返回台南投下公投票後到七股、將軍區勘災，實地了解當地受損情況，也對包括桂田集團在內的民間團體積極參與重建的善舉表達肯定。

桂田集團表示，無論在飯店服務、餐飲品牌或是營建工程領域，始終以「專業、誠信、負責」為核心價值，此次投入災後修繕行動，不僅是實踐企業社會責任，更展現「在地企業守護在地」的精神，期盼在眾人攜手下讓台南走過風雨、迎向更加安定與美好未來。 台南桂田集團旗下桂田恆諾基金會攜手集團的三民營造與桂田營造，響應南市府號召，無償為風災的弱勢受災戶修繕房屋，賴清德總統（前排右四）昨視察，與桂田集團董事長朱仁宗（前排右五）等人聽取修繕計畫簡報。圖／桂田集團提供 台南桂田集團旗下桂田恆諾基金會攜手集團的三民營造與桂田營造，響應南市府號召，無償為風災的弱勢受災戶修繕房屋。圖／桂田集團提供 台南桂田集團旗下桂田恆諾基金會攜手集團的三民營造與桂田營造，響應南市府號召，無償為風災的弱勢受災戶修繕房屋，賴清德總統（左一）昨視察，與桂田集團董事長朱仁宗（左二）討論修繕情形。圖／桂田集團提供

