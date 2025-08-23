快訊

雷陣雨後有驚喜！嘉市天空見雙彩虹 民眾驚呼搶拍「太美了」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市傍晚上演令人驚豔大自然奇景，一場午後雷陣雨結束後，東區天空同時出現2道彩虹，其中1道彩虹橫跨整個天際，氣勢壯觀，另1道隱約浮現主虹上方，形成「雙彩虹」美景，民眾驚呼連連。記者魯永明／攝影
嘉義市傍晚上演令人驚豔大自然奇景，一場午後雷陣雨結束後，東區天空同時出現2道彩虹，其中1道彩虹橫跨整個天際，氣勢壯觀，另1道隱約浮現主虹上方，形成「雙彩虹」美景，民眾驚呼連連。記者魯永明／攝影

嘉義市傍晚上演令人驚豔大自然奇景，一場午後雷陣雨結束後，東區天空同時出現2道彩虹，其中1道彩虹橫跨整個天際，氣勢壯觀，另1道隱約浮現主虹上方，形成「雙彩虹」美景，民眾驚呼連連，紛紛拿起手機捕捉這難得一見畫面。

這場美麗景象出現在傍晚6時多，當時剛結束全國性公投開票作業，天空烏雲散去、雨勢停歇，陽光從西方斜射而出，照亮東區天空，瞬間映出一條跨越天際大彩虹。隨後，彩虹上方浮現1條較淡副虹，完整呈現出雙彩虹自然奇觀，吸引民眾駐足觀賞。

市民直呼「太美了！」、「真的好久沒看到這麼清楚彩虹」，現場更出現「人人舉手機」畫面，氣氛熱鬧。不少人在社群平台分享照片，引來網友羨慕留言。

為何會出現這樣景象？嘉義氣象站解釋，彩虹形成是因為陽光照射到空氣中的雨滴，經過反射與折射後分解成不同波長色光，排列成弧形光譜。至於雙彩虹是因為光線在雨滴內部經過2次反射，形成第2道色彩順序相反、較暗淡副虹，因此在主虹上方會隱約出現另1條彩虹。

這種現象雖非罕見，但要同時具備「午後降雨、雨後放晴、西方有陽光」等條件，出現時間短暫，能清晰看見完整雙彩虹的機會相當難得，雙彩虹奇景，不僅為公投後城市增添浪漫色彩，也讓市民留下難忘夏日回憶。

