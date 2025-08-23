以「做16歲」成年禮聞名 台南開隆宮獲第8座「宮廟博物館」認證

台南中西區開隆宮今天獲頒台南市「宮廟博物館」認證，成為全市第8座獲授證的示範宮廟。市長黃偉哲出席將認證狀交給主委曾景雍，見證府城民俗與工藝的世代傳承。

文化局指出，開隆宮工藝資源豐厚，每年農曆七夕舉辦的「七娘媽生，做十六歲」成年禮，是許多台南家庭世代傳承的共同記憶。今年特別安排青少年親手打造七娘媽亭，並於廟埕展示，讓民眾近距離欣賞傳統工藝，呼應計畫核心價值。

開隆宮創建於1732年，主祀七娘媽，現貌為1985年重修。廟內保存多件珍貴工藝作品，包括潘岳雄彩繪門神「宮娥」、葉進祿剪黏「甘露寺」，以及拜殿左壁的泥塑彩繪「歷山隱耕」，皆是府城工藝美學的重要見證。