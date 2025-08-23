快訊

賴清德肯定台南市府災後復原工作 黃偉哲：慰助金已核撥8成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清德總統視察台南七股和將軍區，肯定台南市長黃偉哲率領的市府團隊與中央合力推動災後復建。圖／台南市政府提供
賴清德總統視察台南七股和將軍區，肯定台南市長黃偉哲率領的市府團隊與中央合力推動災後復建。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，市長黃偉哲陪同賴清德總統前往七股、將軍區視察復原情況，黃偉哲表示，市府與中央合作，全力推動各項重建工作，目前房屋受損補助已核撥達8成，石棉瓦清運進度突破6成，通訊與基礎設施修復也在加速進行。

黃偉哲表示，屋損慰助金除中央補助外，市府加碼協助災民，核撥率已達80.8%，其餘案件將盡速完成。他強調，對弱勢族群特別關注，不僅由政府與公所協助修繕，更有慈善團體與營造業者主動投入，大部分屋頂修復可望於9月初完成。

在災後復原案例中，將軍區陳福彬因中風行動不便，居所受損嚴重，在市府與區公所緊急安置下暫時入住養護機構，但屋頂蓋帆布後堅持返家，感謝桂田營造愛心支援下，完成修繕得以返家，展現社會溫情。

賴清德總統表示，高度肯定由黃偉哲市長所帶領的市府團隊長期堅守第一線、積極反映地方需求，許多工程已有顯著進度，而中央已編列600億特別預算，期盼資源能確實用於災後重建，讓基礎設施更加完善，提升防災韌性，以因應未來可能再度面臨的天然挑戰。

賴清德表示，丹娜絲颱風120年首見從嘉義登陸再轉向台南，造成兩地災損嚴重，許多平常未注意到的民生問題在本次風災後一一出現，例如石棉瓦清運以及通訊復原，政府須謹記本次的經驗，藉著本次經驗的養分建立相關可行的機制，更具韌性並面對未來氣候變遷帶來的挑戰，並由根源解決問題，避免日後再度發生相類似的災情。

環境部報告指出，風災石棉瓦廢棄物高達1萬5600公噸，是平時的六倍。中央核定逾5億元補助，並調度雲林、高雄及全國聯合會各縣市清除車輛支援，協同台南市環保局及民間團體著手建立石綿地圖，加速清運，截至8月21日，台南市石棉瓦清運率已達62%，未來將配合民宅拆除與畜舍更新補助，採預約收運擴大處理。

通訊復原方面，災區受損行動電話基地台達1110座，3大電信在台南行動基地台尚有417站待修復，預計10月底全面完成。為維持通信不中斷，通傳會已在當地架設12座臨時基地台，並調派13輛行動基地台車，涵蓋義竹、七股、北門、鹽水、白河等地，彌補災區信號不足。

台南市房屋修繕大部分可在9月初完成。圖／台南市政府提供
台南市房屋修繕大部分可在9月初完成。圖／台南市政府提供
賴清德總統表示肯定台南市長黃偉哲率領的市府團隊與中央合力推動災後復建。圖／台南市政府提供
賴清德總統表示肯定台南市長黃偉哲率領的市府團隊與中央合力推動災後復建。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表示對弱勢族群特別關注。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表示對弱勢族群特別關注。圖／台南市政府提供

