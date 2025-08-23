賴清德肯定台南市府災後復原工作 黃偉哲：慰助金已核撥8成

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，市長黃偉哲陪同賴清德總統前往七股、將軍區視察復原情況，黃偉哲表示，市府與中央合作，全力推動各項重建工作，目前房屋受損補助已核撥達8成，石棉瓦清運進度突破6成，通訊與基礎設施修復也在加速進行。

黃偉哲表示，屋損慰助金除中央補助外，市府加碼協助災民，核撥率已達80.8%，其餘案件將盡速完成。他強調，對弱勢族群特別關注，不僅由政府與公所協助修繕，更有慈善團體與營造業者主動投入，大部分屋頂修復可望於9月初完成。

在災後復原案例中，將軍區陳福彬因中風行動不便，居所受損嚴重，在市府與區公所緊急安置下暫時入住養護機構，但屋頂蓋帆布後堅持返家，感謝桂田營造愛心支援下，完成修繕得以返家，展現社會溫情。

賴清德總統表示，高度肯定由黃偉哲市長所帶領的市府團隊長期堅守第一線、積極反映地方需求，許多工程已有顯著進度，而中央已編列600億特別預算，期盼資源能確實用於災後重建，讓基礎設施更加完善，提升防災韌性，以因應未來可能再度面臨的天然挑戰。

賴清德表示，丹娜絲颱風120年首見從嘉義登陸再轉向台南，造成兩地災損嚴重，許多平常未注意到的民生問題在本次風災後一一出現，例如石棉瓦清運以及通訊復原，政府須謹記本次的經驗，藉著本次經驗的養分建立相關可行的機制，更具韌性並面對未來氣候變遷帶來的挑戰，並由根源解決問題，避免日後再度發生相類似的災情。

環境部報告指出，風災石棉瓦廢棄物高達1萬5600公噸，是平時的六倍。中央核定逾5億元補助，並調度雲林、高雄及全國聯合會各縣市清除車輛支援，協同台南市環保局及民間團體著手建立石綿地圖，加速清運，截至8月21日，台南市石棉瓦清運率已達62%，未來將配合民宅拆除與畜舍更新補助，採預約收運擴大處理。