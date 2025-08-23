民眾驚喜！「素還真」之後再一招 「萌虎」跳出螢幕現身虎尾圓環

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮公所繼在圓環打造6公尺高的霹靂布袋戲角色「素還真」雕像後，又斥資1100萬元在圓環旁打造3D裸視牆，今落成啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮公所繼在圓環打造6公尺高的霹靂布袋戲角色「素還真」雕像後，又斥資1100萬元在圓環旁打造3D裸視牆，今落成啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林虎尾鎮公所繼在圓環打造6公尺高的霹靂布袋戲角色「素還真」雕像後，又斥資1100萬元在圓環旁打造3D裸視牆，今落成啟用，並搶先釋出「萌虎」3D裸視影片，有民眾路過看到「萌虎」從螢幕跳出又驚又喜，虎尾鎮長林嘉弘表示，這是縣內首座裸視技術應用典範，代表虎尾已是雲林智慧科技的門戶。

虎尾圓環3D裸視牆今落成啟用，縣長張麗善、立委許宇甄張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席主席陳明聖、虎尾農會理事長林坤泉、總幹事蔡武吉等人都出席，一同觀賞「萌虎」3D裸視影片及AI生成的虎尾中元文化祭宣導影片。

林嘉弘表示，該座3D裸視牆底座約2公尺高，螢幕高度8公尺、寬度16公尺，支援裸視3D技術，亮度可自動調整，並可支援廣告、動畫、即時訊息、天氣、新聞、交通資訊放映，是雲林縣首座裸視技術應用典範，代表虎尾鎮已是科技及智慧觀光城市，虎尾圓環將成為智慧科技地標。

虎尾鎮公所為3D裸視牆打造「萌虎」裸視影片，近日夜間測試時，有民眾看到萌虎從螢幕中跳出，又驚又喜，但也有民眾憂心可能衍生交通問題。

鎮公所表示，配合周邊民眾作息，裸視牆影片每天上午十時到晚上十時輪播，其餘時間關閉，中午十二時到下午一時會停播一小時，夜間亮度僅10%，考量圓環現況沒有停等交通號誌，會在附近顯而易見的電線桿增設提示警語，提醒民眾觀看時留意交通狀況。

鎮公所指出，現階段裸視牆播出的影片以公部門的宣傳影片為主，目前有「萌虎」、虎尾中元文化祭宣導影片、虎尾中元文化祭主題曲MV等3支影片輪播，未來是否開放商業使用，或委外管理，會再評估。

雲林 虎尾鎮 林嘉弘 張麗善 張嘉郡 布袋戲 許宇甄

