快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

國定古蹟城隍中元祭7大普渡區登場 真鈔魚翅石斑捏麵人爭奇鬥豔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「錢進諸羅千萬城門」：創意設計「諸羅城門」，用總金額1500萬元，共計7500張的2千元新台幣堆砌，藉普渡讓好兄弟們增添觀光財。記者魯永明／攝影
「錢進諸羅千萬城門」：創意設計「諸羅城門」，用總金額1500萬元，共計7500張的2千元新台幣堆砌，藉普渡讓好兄弟們增添觀光財。記者魯永明／攝影

開票直播

民俗鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟「城隍開恩全嘉開普」，下午在廟埕熱鬧盛大登場，嘉市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠帶領城隍廟董事長賴永川及董監事、立委王美惠等，舉行開香儀式，祈求城隍爺、好兄弟們庇佑風調雨順、國泰民安，宣告為期1個月諸羅城隍中元祭開跑。

嘉市是全台少數保存「分區輪流普度」習俗城市，每年農曆6月27日起，城隍廟透過起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢、門鬼開及開普大典等儀典，完整莊嚴「中元普渡」古禮。

全嘉開普下午1時，準備傳統祭祀供品外，特別結合在地特色產品，祭祀擺設規模比去年更甚大，精心規畫豐盛創意供品共7大主題：「錢進諸羅千萬城門」：創意設計「諸羅城門」，用總金額1500萬元，共計7500張的2千元新台幣堆砌，藉普渡讓好兄弟們增添觀光財。

「城隍賜福水果肉山」：用價值千萬魚翅山和用水果、豬肉、魷魚、烤雞等組合成肉山造景，城隍爺像造型站上方賜福。「酒香不怕巷子深」：由150箱洋酒擺設成酒山。「生生不息時來運轉」：民主聖地噴水池與大火雞造型，周圍環繞350斤巨型香腸豬」與9隻「35斤小香腸豬仔」組成十全十美，象徵世間萬物生生不息生命力。

「捏麵人佛國樂嘻」：傳承捏麵技藝文化，聘耆老巧手捏塑百件生動卡通人物造型展出。「香雞飄十里」：擺設200隻甕仔雞。「魚讚中元」：魚市場特選2條180公斤龍膽石斑，請好兄弟們賞鮮。祭祀規模吸睛亮眼，25日晚上5時半在廟埕，委由嘉市喜樂廚藝發展協會煮食，共享龍膽石斑宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「城隍賜福水果肉山」：用價值千萬魚翅山和用水果、豬肉、魷魚、烤雞等組合成肉山造景，城隍爺像造型站上方賜福。記者魯永明／攝影
「城隍賜福水果肉山」：用價值千萬魚翅山和用水果、豬肉、魷魚、烤雞等組合成肉山造景，城隍爺像造型站上方賜福。記者魯永明／攝影
「錢進諸羅千萬城門」：創意設計「諸羅城門」，用總金額1500萬元，共計7500張的2千元新台幣堆砌，藉普渡讓好兄弟們增添觀光財。記者魯永明／攝影
「錢進諸羅千萬城門」：創意設計「諸羅城門」，用總金額1500萬元，共計7500張的2千元新台幣堆砌，藉普渡讓好兄弟們增添觀光財。記者魯永明／攝影
「魚讚中元」：魚市場特選2條180公斤龍膽石斑，請好兄弟們賞鮮。記者魯永明／攝影
「魚讚中元」：魚市場特選2條180公斤龍膽石斑，請好兄弟們賞鮮。記者魯永明／攝影
「生生不息時來運轉」：民主聖地噴水池與大火雞造型，周圍環繞350斤巨型香腸豬」與9隻「35斤小香腸豬仔」組成十全十美，象徵世間萬物生生不息生命力。記者魯永明／攝影
「生生不息時來運轉」：民主聖地噴水池與大火雞造型，周圍環繞350斤巨型香腸豬」與9隻「35斤小香腸豬仔」組成十全十美，象徵世間萬物生生不息生命力。記者魯永明／攝影
「捏麵人佛國樂嘻」：傳承捏麵技藝文化，聘耆老巧手捏塑百件生動卡通人物造型展出。記者魯永明／攝影
「捏麵人佛國樂嘻」：傳承捏麵技藝文化，聘耆老巧手捏塑百件生動卡通人物造型展出。記者魯永明／攝影

豬肉 嘉義 城隍廟 城隍爺 龍膽石斑

延伸閱讀

民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人

影／大手筆！嘉義城隍廟鬼門開1500萬鈔票疊古城門 路人驚呼：是真鈔

迎鬼月普度中元節採買潮檔期 嘉義賣場搶商機消費者比價省荷包

嘉市政府發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動 25日生效

相關新聞

民眾驚喜！「素還真」之後再一招 「萌虎」跳出螢幕現身虎尾圓環

雲林縣虎尾鎮公所繼在圓環打造6公尺高的霹靂布袋戲角色「素還真」雕像後，又斥資1100萬元在圓環旁打造3D裸視牆，今落成啟...

國定古蹟城隍中元祭7大普渡區登場 真鈔魚翅石斑捏麵人爭奇鬥豔

民俗鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟「城隍開恩全嘉開普」，下午在廟埕熱鬧盛大登場，嘉市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠帶領城隍廟董事長...

齊名基隆…虎尾中元文化祭今開香 靈蛇、糖仔普登場

今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，今年文化祭結合在地產業...

台南火車站往地下道電梯故障 行動不便人士被迫「穿越」馬路？

台南火車站前兩側通往地下道的電梯老舊，先前水災後故障，維修經費龐大一時之間無法完成，造成行動不便者與長者過馬路困難，因站...

72歲歷史地標西螺大橋 將以近2億維修補強並上新漆

跨越濁水溪，到今年通車滿72年，同列彰化、雲林歷史建築的西螺大橋，由於大橋部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，恐影響...

台南魚頭君帶路「相愛的決心」 探訪府城月老及約會聖地

台南市觀光旅遊局最新一期「魚頭君帶路」電子報，以「愛情」為主題，從求姻緣、談戀愛、論嫁娶到求子，規畫一系列行程，參拜隱身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。