國定古蹟城隍中元祭7大普渡區登場 真鈔魚翅石斑捏麵人爭奇鬥豔

民俗鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟「城隍開恩全嘉開普」，下午在廟埕熱鬧盛大登場，嘉市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠帶領城隍廟董事長賴永川及董監事、立委王美惠等，舉行開香儀式，祈求城隍爺、好兄弟們庇佑風調雨順、國泰民安，宣告為期1個月諸羅城隍中元祭開跑。

嘉市是全台少數保存「分區輪流普度」習俗城市，每年農曆6月27日起，城隍廟透過起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢、門鬼開及開普大典等儀典，完整莊嚴「中元普渡」古禮。

全嘉開普下午1時，準備傳統祭祀供品外，特別結合在地特色產品，祭祀擺設規模比去年更甚大，精心規畫豐盛創意供品共7大主題：「錢進諸羅千萬城門」：創意設計「諸羅城門」，用總金額1500萬元，共計7500張的2千元新台幣堆砌，藉普渡讓好兄弟們增添觀光財。

「城隍賜福水果肉山」：用價值千萬魚翅山和用水果、豬肉、魷魚、烤雞等組合成肉山造景，城隍爺像造型站上方賜福。「酒香不怕巷子深」：由150箱洋酒擺設成酒山。「生生不息時來運轉」：民主聖地噴水池與大火雞造型，周圍環繞350斤巨型香腸豬」與9隻「35斤小香腸豬仔」組成十全十美，象徵世間萬物生生不息生命力。

「捏麵人佛國樂嘻」：傳承捏麵技藝文化，聘耆老巧手捏塑百件生動卡通人物造型展出。「香雞飄十里」：擺設200隻甕仔雞。「魚讚中元」：魚市場特選2條180公斤龍膽石斑，請好兄弟們賞鮮。祭祀規模吸睛亮眼，25日晚上5時半在廟埕，委由嘉市喜樂廚藝發展協會煮食，共享龍膽石斑宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康