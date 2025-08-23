齊名基隆…虎尾中元文化祭今開香 靈蛇、糖仔普登場

今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，今年文化祭結合在地產業與生肖意象，推出融合虎尾糖業歷史的「糖仔普」、靈蛇主題普桌，因中元祭為虎尾鎮代表性民俗活動，鎮公所已向縣府申請縣定無形文化資產。

虎尾中元文化祭今天開香，雲林縣長張麗善、立委許宇甄、張嘉郡及虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖、虎尾農會理事長林坤泉、總幹事蔡武吉，及縣議員陳乙辰、黃美瑤、張維心、蔡明水等人都到場參加，今年有8大普渡區，現場也虎尾農會用虎霸王花生堆製「小龍」的靈蛇主題普桌，及呈現糖業文化精緻可愛甜點的「糖仔普」。

林嘉弘表示，虎尾中元文化祭源於民國88年地方社團推動，至今已成為南部最具代表性的中元節慶，祭典以「一區一特色」為亮點，包含特色肉山、冰雕、捏麵人、擲筊領平安米、古文物特展、金童團遊街、囝仔普、炮城煙火等，並有天主教與基督教特色供品，展現多元信仰融合之美。

林嘉弘表示，今年中元文化祭有許多精彩活動，包含民俗祭典、展演、宗教體驗、文創市集，農曆七夕當晚將有「虎尾七夕浪漫情人夜」演唱會，中元節當天將舉辦「中元狂歡趴」，邀請民眾一起來參加。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，虎尾中元文化祭由地方社團發起，至今已有20多年歷史，鎮公所今年4月已向縣府申請無形文化資產登錄，將進入審查，盼藉此讓更多人認識虎尾中元文化祭不僅是大拜拜而已，更是地方凝聚向心力的重要活動。

立委張嘉郡則說，今年是虎尾中元文化祭邁入無形文化資產的元年，她小時候每逢中元節就想到街上逛逛各大普渡區，這是虎尾很重要的信仰力量，希望讓下一代了解，這也是感恩的力量。

縣長張麗善表示，中元節是國人非常重視的節日，虎尾中元文化祭活動在傳統文化基礎中加入更多元豐富元素，每年吸引成千上萬人參加活動，是虎尾鎮極具指標性的祭典活動，縣府也會協助公所將來進一步申請國家級無形文化資產。