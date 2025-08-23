快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

齊名基隆…虎尾中元文化祭今開香 靈蛇、糖仔普登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，今年文化祭結合在地產業與生肖意象，推出融合虎尾糖業歷史的「糖仔普」、靈蛇主題普桌。記者陳雅玲／攝影
今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，今年文化祭結合在地產業與生肖意象，推出融合虎尾糖業歷史的「糖仔普」、靈蛇主題普桌。記者陳雅玲／攝影

開票直播

今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，今年文化祭結合在地產業與生肖意象，推出融合虎尾糖業歷史的「糖仔普」、靈蛇主題普桌，因中元祭為虎尾鎮代表性民俗活動，鎮公所已向縣府申請縣定無形文化資產

虎尾中元文化祭今天開香，雲林縣長張麗善、立委許宇甄、張嘉郡及虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖、虎尾農會理事長林坤泉、總幹事蔡武吉，及縣議員陳乙辰、黃美瑤、張維心、蔡明水等人都到場參加，今年有8大普渡區，現場也虎尾農會用虎霸王花生堆製「小龍」的靈蛇主題普桌，及呈現糖業文化精緻可愛甜點的「糖仔普」。

林嘉弘表示，虎尾中元文化祭源於民國88年地方社團推動，至今已成為南部最具代表性的中元節慶，祭典以「一區一特色」為亮點，包含特色肉山、冰雕、捏麵人、擲筊領平安米、古文物特展、金童團遊街、囝仔普、炮城煙火等，並有天主教與基督教特色供品，展現多元信仰融合之美。

林嘉弘表示，今年中元文化祭有許多精彩活動，包含民俗祭典、展演、宗教體驗、文創市集，農曆七夕當晚將有「虎尾七夕浪漫情人夜」演唱會，中元節當天將舉辦「中元狂歡趴」，邀請民眾一起來參加。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，虎尾中元文化祭由地方社團發起，至今已有20多年歷史，鎮公所今年4月已向縣府申請無形文化資產登錄，將進入審查，盼藉此讓更多人認識虎尾中元文化祭不僅是大拜拜而已，更是地方凝聚向心力的重要活動。

立委張嘉郡則說，今年是虎尾中元文化祭邁入無形文化資產的元年，她小時候每逢中元節就想到街上逛逛各大普渡區，這是虎尾很重要的信仰力量，希望讓下一代了解，這也是感恩的力量。

縣長張麗善表示，中元節是國人非常重視的節日，虎尾中元文化祭活動在傳統文化基礎中加入更多元豐富元素，每年吸引成千上萬人參加活動，是虎尾鎮極具指標性的祭典活動，縣府也會協助公所將來進一步申請國家級無形文化資產。

今天開香祭典上，同步發表由亞洲廣播電台董事長郭懿堅統籌製作的虎尾中元文化祭主題曲「虎尾大普渡」，普渡區北區金羅殿由靖成企業董事長李清松代表，捐贈一輛救護車給雲林縣消防局，將配置在虎尾消防分隊。李清松表示，盼藉此發揚普渡公普渡萬民、普濟陰陽的精神。

今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，今年文化祭結合在地產業與生肖意象，推出融合虎尾糖業歷史的「糖仔普」、靈蛇主題普桌。記者陳雅玲／攝影
今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，今年文化祭結合在地產業與生肖意象，推出融合虎尾糖業歷史的「糖仔普」、靈蛇主題普桌。記者陳雅玲／攝影
今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典。記者陳雅玲／攝影
今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典。記者陳雅玲／攝影
今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，普渡區北區金羅殿捐贈一輛救護車給雲林縣消防局。記者陳雅玲／攝影
今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，普渡區北區金羅殿捐贈一輛救護車給雲林縣消防局。記者陳雅玲／攝影

雲林 基隆 林嘉弘 虎尾鎮 張麗善 文化資產

延伸閱讀

台灣與日本宮古島市下地島航線昨開航 代表團基隆吃刈包

公投基隆沒排隊人潮冷清過中午僅16% 民眾：2年投4次乏了

台灣觀光100亮點／在基隆，與山海一同呼吸，打開港都新視野

一早尚未開店...雲林縣虎尾Pizza Hut披薩店起火

相關新聞

民眾驚喜！「素還真」之後再一招 「萌虎」跳出螢幕現身虎尾圓環

雲林縣虎尾鎮公所繼在圓環打造6公尺高的霹靂布袋戲角色「素還真」雕像後，又斥資1100萬元在圓環旁打造3D裸視牆，今落成啟...

國定古蹟城隍中元祭7大普渡區登場 真鈔魚翅石斑捏麵人爭奇鬥豔

民俗鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟「城隍開恩全嘉開普」，下午在廟埕熱鬧盛大登場，嘉市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠帶領城隍廟董事長...

齊名基隆…虎尾中元文化祭今開香 靈蛇、糖仔普登場

今天是農曆7月1日鬼門開，虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今舉行開香祭典，今年文化祭結合在地產業...

台南火車站往地下道電梯故障 行動不便人士被迫「穿越」馬路？

台南火車站前兩側通往地下道的電梯老舊，先前水災後故障，維修經費龐大一時之間無法完成，造成行動不便者與長者過馬路困難，因站...

72歲歷史地標西螺大橋 將以近2億維修補強並上新漆

跨越濁水溪，到今年通車滿72年，同列彰化、雲林歷史建築的西螺大橋，由於大橋部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，恐影響...

台南魚頭君帶路「相愛的決心」 探訪府城月老及約會聖地

台南市觀光旅遊局最新一期「魚頭君帶路」電子報，以「愛情」為主題，從求姻緣、談戀愛、論嫁娶到求子，規畫一系列行程，參拜隱身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。