台南火車站往地下道電梯故障 行動不便人士被迫「穿越」馬路？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行動不便人士也陳情台南火車站旁鄰近台灣文學館員工子女非營利幼兒園前人行道坡度過陡，曾造成身障人士推行輪椅時翻覆受傷。圖／陳怡珍提供
行動不便人士也陳情台南火車站旁鄰近台灣文學館員工子女非營利幼兒園前人行道坡度過陡，曾造成身障人士推行輪椅時翻覆受傷。圖／陳怡珍提供

開票直播

台南火車站前兩側通往地下道的電梯老舊，先前水災後故障，維修經費龐大一時之間無法完成，造成行動不便者與長者過馬路困難，因站前未設行穿線更增危險，議員要求盡速畫設行人穿越線，提供行人安全的通行動線市府說，火車站前廣場改造工程即將動工，會再會勘研議可行辦法。

市議員陳怡珍接獲民眾陳情，指台南火車站前兩側電梯故障多時，造成行動不便者與長者過馬路困難，甚至因現場未設斑馬線而增加危險性，昨天下午邀集交通局、工務局及警察局等單位前往會勘，台南市人本交通促進協會也到場提供建議，現場遇到身障人士當場陳情「要怎麼過馬路？」

經了解後發現，由於日前水災導致電梯進水，控制面板及多處零件嚴重損壞，加上設備年久老舊，經廠商檢測後確認修復經費龐大，短期內恐難完成。為了保障行人安全，陳怡珍要求由交通局盡速在火車站前畫設行人穿越線，提供安全的通行動線，初期可派義交協助交通維護。

工務局副局長王建雄說，電梯是前市長許添財時代興建，有些老舊零件已找不到，加上要更換的零件等，估維修費要上百萬元，必須辦理發包，已請廠商加快設計，以最快速度修好。

交通局副局長熊萬銀說，因火車站動線複雜行人都要走地下道，現有紅綠燈也前無行人專用號誌；交通局正辦理台南火車站前廣場改造，將一併改善行人動線及提升安全，最快年底可發包動工，現有工務局所管地下道電梯故障影響無障礙通行問題，將再邀集工務局、警察局及區公所等相關單位現勘研議臨時可行方案辦理。

民眾也反映鄰近的國立台灣文學館員工子女非營利幼兒園前人行道坡度過陡，曾造成身障人士推行輪椅時翻覆受傷。陳怡珍也要求盡速改善，人行道內側至少1.5公尺範圍保持水平，以利身障人士、推行嬰兒車或輪椅的民眾安全通行。

陳怡珍強調，無障礙環境不僅關乎交通便利，更是城市對弱勢族群的友善態度。未來將持續督促市府各單位加快改善腳步，讓市民能安心出入火車站與公共設施。

台南火車站前北門路無行人穿越線，造成長輩和行動不便者，過馬路相當無助且險象圜生。圖／陳怡珍提供
台南火車站前北門路無行人穿越線，造成長輩和行動不便者，過馬路相當無助且險象圜生。圖／陳怡珍提供
台南火車站往地下道的電梯故障，市議員陳怡珍會勘評估畫設行人穿越線，遇到行動不便輪椅族陳情過馬路相當無助。圖／陳怡珍提供
台南火車站往地下道的電梯故障，市議員陳怡珍會勘評估畫設行人穿越線，遇到行動不便輪椅族陳情過馬路相當無助。圖／陳怡珍提供
台南火車站前北門路無行人穿越線，造成長輩和行動不便者，過馬路相當無助且險象圜生。圖／陳怡珍提供
台南火車站前北門路無行人穿越線，造成長輩和行動不便者，過馬路相當無助且險象圜生。圖／陳怡珍提供

