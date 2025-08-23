72歲歷史地標西螺大橋 將以近2億維修補強並上新漆

跨越濁水溪，到今年通車滿72年，同列彰化、雲林歷史建築的西螺大橋，由於大橋部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，恐影響通行安全，彰化縣政府爭取交通部補助，將以1億9690萬餘元辦理維修與補強，並上新漆，最近上網招標，如果順利發包，預定明年底完工。

彰化縣政府工務處表示，西螺大橋連接彰化縣溪州鄉及雲林縣西螺鎮，是以華倫式桁架橋設計，全長1939公尺，橋梁平均全寬為8.3公尺，南北各有一座橋台，橋孔31孔、橋墩32座，是在1938年動工興建，施工期間因逢戰亂，鋼材挪做他用而中斷，歷時15年，直到1953年才完工通車，2013年由彰化縣接管。

工務處指出，西螺大橋見證台灣交通與經濟發展，雖然隨著溪州大橋通車，目前車輛通行雖不如以往，卻承載著歷史情感，為台灣最具知名度的地標大橋，深具文化與觀光價值，分別列為彰、雲兩縣的歷史建築，兩縣也常在西螺大橋共同舉辦活動。

工務處指出，通車已72載的西螺大橋，是交通部列管一年內應維修的縣管橋梁，經檢視整體鋼構桁架多處鏽蝕、橋墩裂縫、鋼構件彎曲、橋面板混凝土破損、鋼筋外露鏽蝕、排水孔阻塞等情形。為強化通行安全，此次將動用1億9690萬餘元辦理維修與補強工程，經費主要由交通部補助外，彰化縣政府及雲林縣政府也分擔部分經費。