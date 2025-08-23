快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

「燈怎麼暗了？」重啟核三公投日！高雄驚傳跳電…投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南魚頭君帶路「相愛的決心」 探訪府城月老及約會聖地

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「魚頭君帶路」最近一期電子報配合七夕，以「愛情」為主題。圖／台南市觀旅局提供
「魚頭君帶路」最近一期電子報配合七夕，以「愛情」為主題。圖／台南市觀旅局提供

台南市觀光旅遊局最新一期「魚頭君帶路」電子報，以「愛情」為主題，從求姻緣、談戀愛、論嫁娶到求子，規畫一系列行程，參拜隱身在巷弄與古廟裡的「府城六大月老」，再走訪網友票選的八大約會勝地與婚紗特色街區，還可品嘗象徵結婚生子的特色美食、拜訪送子神明廟宇，體驗府城獨有的「愛情產業鏈」。

文學家葉石濤曾形容，台南是個「適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。觀旅局表示，台南除了美食「甜」，愛情更是「甜」，月老信仰、婚俗文化與地方傳說，交織出專屬台南的浪漫風情。

六大戀愛月老廟，有中西區祀典大天后宮、重慶寺、祀典武廟、北區大觀音亭、安南區正統鹿耳門聖母廟、北門區南鯤鯓代天府；8大約會聖地有水晶教堂、白色教堂、蘭都觀光工廠、二寮觀日亭、台灣美研院美妝博物館、牛稠子車站、安平定情碼頭德陽艦園區、鳥橋無菸公園。

粉紅泡泡婚紗特色街區，以正興街及國華街一段至二段一帶為核心，聚集台南知名婚紗攝影與伴手禮業者，街區充滿濃濃浪漫氣息，是新人拍婚紗、情侶約會的好去處。

台南也積極打造「愛情城市」品牌。七夕期間，市府文化局推出「2025台南七夕嘉年華」，以「巷仔Niau玩月老紅線」為主題，設計線下裝置及線上推播，讓貓咪化身月老，帶領遊客遊走台南各角落，感受節慶氛圍。

觀旅局強調，「魚頭君帶路」電子報每月於「台南旅遊」粉絲專頁不定期推出，採電子發行，節省印刷與運輸成本，也呼應節能減碳潮流。旅客可至「台南旅遊網」下載各期高解析度版本，作為安排行程的參考。

「魚頭君帶路」最近一期電子報配合七夕，以「愛情」為主題。圖／台南市觀旅局提供
「魚頭君帶路」最近一期電子報配合七夕，以「愛情」為主題。圖／台南市觀旅局提供

月老 愛情

延伸閱讀

森／CASA的中秋味覺珠寶盒 京都工藝、台中茶飲與府城甜點的限量浪漫

台南巷仔Niau化身月老牽紅線 現蹤12處城市浪漫景點

中職／統一來新莊結善緣 劉品言、連晨翔為「良緣神助宮」主題日開球

丹娜絲風災重創台南 台灣府城隍廟捐款250萬元助重建

相關新聞

影／大手筆！嘉義城隍廟鬼門開1500萬鈔票疊古城門 路人驚呼：是真鈔

今天農曆7月鬼門開，國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，下午登場的普渡大典有7大特色供品，其中最吸睛亮點是1座用150...

雖有賴清德返鄉投票 但台南公投投票冷清至中午不到2成

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，台南市雖有賴清德總統返鄉投票，以及市長黃偉哲呼籲踴躍行使公民權，但投票情況相當冷...

台南魚頭君帶路「相愛的決心」 探訪府城月老及約會聖地

台南市觀光旅遊局最新一期「魚頭君帶路」電子報，以「愛情」為主題，從求姻緣、談戀愛、論嫁娶到求子，規畫一系列行程，參拜隱身...

第七度視察台南災後復原 賴清德爬鋁梯上屋頂致意工班

今天是核三重啟公投投票日，賴清德總統上午返回戶籍地台南投票。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統回台南投完票之後，前往七股與將...

嘉義青農全國羽球邀請賽登場 吸引12縣市300人齊聚競技

嘉義縣農會與嘉義縣青年農民聯誼會舉辦2025嘉義青農全國羽球邀請賽，昨天在嘉義縣立體育館盛大登場，吸引全台12縣市共30...

馬賽克作品相輝映 海賊庄、聖奧德教堂分別展現航海、信仰故事

嘉縣新港鄉馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」今起試營運，由嘉義文化獎得主謝東哲用超過500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史場景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。