台南魚頭君帶路「相愛的決心」 探訪府城月老及約會聖地
台南市觀光旅遊局最新一期「魚頭君帶路」電子報，以「愛情」為主題，從求姻緣、談戀愛、論嫁娶到求子，規畫一系列行程，參拜隱身在巷弄與古廟裡的「府城六大月老」，再走訪網友票選的八大約會勝地與婚紗特色街區，還可品嘗象徵結婚生子的特色美食、拜訪送子神明廟宇，體驗府城獨有的「愛情產業鏈」。
文學家葉石濤曾形容，台南是個「適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。觀旅局表示，台南除了美食「甜」，愛情更是「甜」，月老信仰、婚俗文化與地方傳說，交織出專屬台南的浪漫風情。
六大戀愛月老廟，有中西區祀典大天后宮、重慶寺、祀典武廟、北區大觀音亭、安南區正統鹿耳門聖母廟、北門區南鯤鯓代天府；8大約會聖地有水晶教堂、白色教堂、蘭都觀光工廠、二寮觀日亭、台灣美研院美妝博物館、牛稠子車站、安平定情碼頭德陽艦園區、鳥橋無菸公園。
粉紅泡泡婚紗特色街區，以正興街及國華街一段至二段一帶為核心，聚集台南知名婚紗攝影與伴手禮業者，街區充滿濃濃浪漫氣息，是新人拍婚紗、情侶約會的好去處。
台南也積極打造「愛情城市」品牌。七夕期間，市府文化局推出「2025台南七夕嘉年華」，以「巷仔Niau玩月老紅線」為主題，設計線下裝置及線上推播，讓貓咪化身月老，帶領遊客遊走台南各角落，感受節慶氛圍。
觀旅局強調，「魚頭君帶路」電子報每月於「台南旅遊」粉絲專頁不定期推出，採電子發行，節省印刷與運輸成本，也呼應節能減碳潮流。旅客可至「台南旅遊網」下載各期高解析度版本，作為安排行程的參考。
