快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

「燈怎麼暗了？」重啟核三公投日！高雄驚傳跳電…投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大手筆！嘉義城隍廟鬼門開1500萬鈔票疊古城門 路人驚呼：是真鈔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」真鈔城門亮相。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」真鈔城門亮相。記者魯永明／攝影

今天農曆7月鬼門開，國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，下午登場的普渡大典有7大特色供品，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」，一大早真鈔城門亮相，立刻吸引大批民眾圍觀，紛紛驚呼「原來都是真的鈔票！」

這座「真鈔城門」由經營食品公司王姓老闆慷慨贊助，總金額高達1500萬元，使用7500張2000元全新鈔票，為完成這項浩大工程，先從台灣銀行領鈔，找來20名工作人員，凌晨5點開始貼製，把一張張新鈔仔細黏成古城門造型，寓意嘉義昔日「諸羅古城」。

由於堆砌全是真鈔，過程小心翼翼，廟方特別請警員到場護鈔，避免意外發生。不少民眾路過時先是半信半疑，以為只是仿真鈔玩具鈔票，走近細看才發現全是真鈔，驚訝之餘忍不住拿手機猛拍，直呼「這麼大手筆真是第一次看到。」

城隍廟總幹事葛永樂表示，普渡大典每年都是嘉義一大盛事，今年有王姓功德主提供「真鈔諸羅城門」，堪稱最大亮點。除了象徵對好兄弟的敬意，也展現信眾對傳統文化重視。他感謝王姓老闆慷慨布施，讓普渡大典更添話題。

城隍廟普渡大典預計下午1時登場，7大主題供品將陸續展示，估計供品總價值逾4000萬元，廟方預期會吸引大批民眾到場參與，為嘉義農曆7月普渡月，增添「最有價值」的宗教盛事。

國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」真鈔城門亮相，員警在旁護鈔。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」真鈔城門亮相，員警在旁護鈔。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」真鈔城門亮相。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」真鈔城門亮相。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」真鈔城門亮相。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」真鈔城門亮相。記者魯永明／攝影

嘉義 城隍廟 鬼門開

延伸閱讀

嘉義青農全國羽球邀請賽登場 吸引12縣市300人齊聚競技

獨／鬼門開前夕高雄槍擊命案死者被打成蜂窩斃命 家屬豪宅家門口招魂

地牛又翻身！國家級警報再響起 2天連震嘉義人受驚嚇

王品集團旗下「尬鍋」嘉義店9月熄燈轉型 接手品牌鍋物店曝光

相關新聞

影／大手筆！嘉義城隍廟鬼門開1500萬鈔票疊古城門 路人驚呼：是真鈔

今天農曆7月鬼門開，國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，下午登場的普渡大典有7大特色供品，其中最吸睛亮點是1座用150...

台南魚頭君帶路「相愛的決心」 探訪府城月老及約會聖地

台南市觀光旅遊局最新一期「魚頭君帶路」電子報，以「愛情」為主題，從求姻緣、談戀愛、論嫁娶到求子，規畫一系列行程，參拜隱身...

第七度視察台南災後復原 賴清德爬鋁梯上屋頂致意工班

今天是核三重啟公投投票日，賴清德總統上午返回戶籍地台南投票。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統回台南投完票之後，前往七股與將...

嘉義青農全國羽球邀請賽登場 吸引12縣市300人齊聚競技

嘉義縣農會與嘉義縣青年農民聯誼會舉辦2025嘉義青農全國羽球邀請賽，昨天在嘉義縣立體育館盛大登場，吸引全台12縣市共30...

馬賽克作品相輝映 海賊庄、聖奧德教堂分別展現航海、信仰故事

嘉縣新港鄉馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」今起試營運，由嘉義文化獎得主謝東哲用超過500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史場景...

青蔥飆漲成「菜金」 嘉義蔥農感恩當年情...下午朴子送蔥限領1斤

近期接連風災、豪雨重創中南部農作，青蔥、香菜等蔬菜價格飆漲，青蔥更是「比肉還貴」，被稱為「菜金」。在這波天價行情中，嘉義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。