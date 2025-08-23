聽新聞
影／大手筆！嘉義城隍廟鬼門開1500萬鈔票疊古城門 路人驚呼：是真鈔
今天農曆7月鬼門開，國定古蹟嘉義城隍廟子時舉行開鬼門儀式，下午登場的普渡大典有7大特色供品，其中最吸睛亮點是1座用1500萬元，共7500張新台幣2000元真鈔，堆砌貼成「諸羅古城門」，一大早真鈔城門亮相，立刻吸引大批民眾圍觀，紛紛驚呼「原來都是真的鈔票！」
這座「真鈔城門」由經營食品公司王姓老闆慷慨贊助，總金額高達1500萬元，使用7500張2000元全新鈔票，為完成這項浩大工程，先從台灣銀行領鈔，找來20名工作人員，凌晨5點開始貼製，把一張張新鈔仔細黏成古城門造型，寓意嘉義昔日「諸羅古城」。
由於堆砌全是真鈔，過程小心翼翼，廟方特別請警員到場護鈔，避免意外發生。不少民眾路過時先是半信半疑，以為只是仿真鈔玩具鈔票，走近細看才發現全是真鈔，驚訝之餘忍不住拿手機猛拍，直呼「這麼大手筆真是第一次看到。」
城隍廟總幹事葛永樂表示，普渡大典每年都是嘉義一大盛事，今年有王姓功德主提供「真鈔諸羅城門」，堪稱最大亮點。除了象徵對好兄弟的敬意，也展現信眾對傳統文化重視。他感謝王姓老闆慷慨布施，讓普渡大典更添話題。
城隍廟普渡大典預計下午1時登場，7大主題供品將陸續展示，估計供品總價值逾4000萬元，廟方預期會吸引大批民眾到場參與，為嘉義農曆7月普渡月，增添「最有價值」的宗教盛事。
