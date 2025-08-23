嘉義青農全國羽球邀請賽登場 吸引12縣市300人齊聚競技

嘉義縣農會與嘉義縣青年農民聯誼會舉辦2025嘉義青農全國羽球邀請賽，昨天在嘉義縣立體育館盛大登場，吸引全台12縣市共300名青農參與，在比賽中展現台灣青農熱情活力與團隊合作，最終由地主隊嘉義縣青農聯誼會斬獲專業組冠軍，大家興奮上台領獎。

賽事分為專業競賽組、趣味競賽組，專業組為高強度羽球對決，有11隊參賽，呈現青農能文能武多元面貌。趣味組有14隊參與，設計3項創意競賽，包括單純打羽球、農田裡的羽球、撒網捕羽，融合農漁業場景及器具，需要建立默契，累積積分才能奪冠。

球賽過程激烈刺激，「專業組」冠軍由嘉義縣青農聯誼會獲得，亞軍為台南市青農聯誼會，季軍為農業部，殿軍為雲林青農聯誼會。「趣味組」冠軍為高雄青農聯誼會，亞軍為雲林青農聯誼會，季軍緯嘉義青農聯誼會，殿軍為苗栗青農聯誼會。

嘉義縣青農聯誼會長張翠玲說，嘉義青農全國羽球邀請賽由農業部主辦，嘉義縣農會與嘉義縣青年農民聯誼會承辦，嘉義縣政府及財團法人農業科技研究院協辦。邀請賽不僅是羽球競技，更是農業與文化嘉年華，透過運動凝聚青農力量，展現台灣農業的青春與希望。