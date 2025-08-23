馬賽克作品相輝映 海賊庄、聖奧德教堂分別展現航海、信仰故事

嘉縣新港鄉馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」今起試營運，由嘉義文化獎得主謝東哲用超過500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史場景；嘉市歷史建築「聖奧德天主堂」，由墨西哥藝術家鮑博以馬賽克宗教壁畫創作聞名，被譽為「南台灣最美馬賽克教堂」；2地馬賽克藝術作品遙相輝映，分別敘述大航海與天主愛人故事。

嘉義文化獎得主謝東哲，歷時8年打造海賊庄休閒農場，園區以16、17世紀顏思齊與鄭芝龍在笨港登陸、開墾屯田的歷史為題材，透過馬賽克藝術拼貼展現台灣大航海時代的故事。園區最吸睛設施，是全台首座貓頭鷹造型的馬賽克遠紅外線石窯，高約45公尺，取名「不苦勞福氣窯」，以龍眼木現烤特色披薩與歐式麵包，融合農村體驗與藝術創意。

謝東哲說，他祖先有荷蘭血統，宗祠裡供奉「紅毛媽」，藉海賊庄重現400年前航海歷史。他強調，園區推動「農業六藝」，結合農藝、食藝、地方工藝、園藝、農村遊藝及行銷演藝，盼吸引年輕人返鄉，促進在地農業產銷。除藝術裝置，園區規畫結合嘉義農產品特色飲食及親子DIY體驗等，試營運期間票價優惠。

另，嘉市忠孝路上的馬賽克教堂、聖奧德天主堂，1961年由荷蘭籍神父畢耀遠監工，邀請墨西哥藝術家鮑博以馬賽克磁磚拼貼設計19幅壁畫。外觀梯形建築象徵「一雙祈禱的手」，成為城市獨具特色宗教建築。