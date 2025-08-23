青蔥飆漲成「菜金」 嘉義蔥農感恩當年情...下午朴子送蔥限領1斤

近期接連風災、豪雨重創中南部農作，青蔥、香菜等蔬菜價格飆漲，青蔥更是「比肉還貴」，被稱為「菜金」。在這波天價行情中，嘉義縣太保市青蔥農魏志勤卻選擇「反向操作」，主動透過朴子市文化里長楊石旭，免費送出價值逾萬元的200斤青蔥，讓鄉親在菜價高漲時，感受溫情。

魏志勤長年在雲林、嘉義、彰化租地種植青蔥。幾年前，市場滯銷、青蔥無人問津，他一度愁眉深鎖，所幸朴子市文化里長楊石旭熱心協助，幫忙推廣銷售，才讓他渡過難關。這份「雪中送炭」恩情，魏志勤一直銘記在心。此後每逢收成，他都會主動分送青蔥給鄉親，累計已捐出數百斤。

「當年有人幫我一把，我才有今天，現在換我盡一點心力」，魏志勤說，接連颱風豪雨造成青蔥大幅減產，價格漲到一捆1200元，對許多老人家和家庭主婦來說根本負擔不起。他心想，既然自己有能力，何不送一些蔥出來，讓大家拜拜、煮菜不用愁。

這批200斤青蔥今天下午3時，在朴子市新興路文化里長楊石旭服務處，免費發放鄉親，每人限領1斤，自備袋子，送完為止。魏志勤強調，不需要預約，更不收費，只希望真正有需要的人能領到。

楊石旭對此深受感動，他說，「現在青蔥這麼貴，志勤還願意拿出來分享，實在難能可貴」，這樣善舉，不僅是實質幫助，更是傳達一份「飲水思源」人情味。

魏志勤故事是台灣小農縮影。農民面對天候無常，常常一夕間顛覆辛苦成果，但他沒有怨嘆，而是把過去得到幫助轉化成助人力量。