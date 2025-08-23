聽新聞
台南第2家好市多落腳東區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市第2家好市多將落腳在東區生產路，未來南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影
台南市府公告東區商四複合式商業設施促參案評選結果，由好市多公司獲選最優申請人，確定在未來南台南車站特定區段落腳，鄰近東區、南區交界，市民期待也憂心對交通衝擊，議員要求市府提前做好規畫。

根據市府都市計畫，南台南站副都心第1期區段徵收案涵蓋東區新都心段18、20、25、2地號土地，其中18、20地號將規畫多功能商辦大樓與府城站前廣場，引進百貨、餐飲、家居、3C等零售業；25、26地號為此次招商案「國際物流商城區」，占地2.3公頃，屬台糖地，特許期間50年。

促參案市府主辦、財稅局執行，19日公告好市多為最優申請人。初步規畫開發內容包括地上1層商場、2至3樓與頂樓停車場，預計2027至2028年完工營運。

財稅局證實完成最優申請人公告，後續進行投資契議約，約1個月作業，採BTO模式，業者出資、市府為興建單位，再移轉業者經營，期滿後產權移轉市府。

台南第2家好市多確定落腳，交通壅塞成最大隱憂，居民擔心大同路與生產路口「一定會塞爆」，更有人擔心未來南台南站、捷運藍線延伸等建設陸續到位，將推升整體車流壓力。

議員李宗霖指出，市府不能只「把建設蓋好就沒事」，應超前部署交通分流與人本動線。

財稅局說，議約階段若業者提設置需求，需經發局核准，開發程序前，須送都發局都委會審查，業者需提交通衝擊評估與改善規畫，特別是賣場出口正面對鐵路地下化後新設南台南車站，會要求業者提出具體銜接設計與配套措施。

台南第2家好市多落腳東區

