二戰台日愛情史 即起雲林虎尾展出

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
策展在古色古香的日式建築中規畫3大展區，彙整男女主角的舊照資料，呈現故事的歷史背景與情感脈絡。記者蔡維斌／攝影
策展在古色古香的日式建築中規畫3大展區，彙整男女主角的舊照資料，呈現故事的歷史背景與情感脈絡。記者蔡維斌／攝影

二戰期間在雲林縣虎尾上演一段台日愛情故事，沉寂70多年後，再度透過「惠來里158號檔案特展」重現人們眼前。這段愛情故事宛如真實版「海角七號」，跨越戰爭與國界，最終迎來幸福結局，成為地方口耳相傳的佳話。

這段故事源於1941年，年輕台籍女教師劉寶貴在虎尾郡役所辦事時，邂逅日本警察高萩光男，2人一見鍾情。隨後相戀的他們卻在1945年日本戰敗後被迫分離，高萩返日，2人只能透過書信表達思念。後來，劉寶貴信件屢屢石沉大海，使她一度陷入低落心情，家人甚至為她另行安排婚約。

就在此時，1名媒妁對象寄來1個茶筒包裹，內有30多張高萩寄出明信片與千元日鈔，表明願意成全她追尋真愛。這份胸懷令劉寶貴深受感動，她鼓起勇氣，漂洋過海赴日尋愛，歷經波折終與高萩重逢並共結連理。2人婚後相伴一生，1986年返台探親，高萩為當地土地公廟題匾，感念神明庇佑，也象徵這段跨國情緣的圓滿。

這段故事最初因惠來里土地公廟牆上的一方日籍人士題匾，引起文史工作者好奇，調查後才揭開這段戀曲。社區製作繪本，被雲林愛樂室內合唱團改編為歌劇上演，獲得熱烈回響。

雲林縣府文化觀光處與「虎尾記憶Cool」合作，邀集地方文史工作者陳向陽、彭振利，及劉女士家屬共同整理舉辦「惠來里158號檔案特展」，即起至9月21日在虎尾出張所所長宿舍展出，展區分3大主題，呈現劉寶貴生平年表、舊照片、書法作品與高萩詩作，共30餘件文物，勾勒這段浪漫史。

1986年高萩偕妻返台探親，在這間土地公廟題詩贈匾，謝神護佑惠來，圓滿這段千里姻緣。記者蔡維斌／攝影
1986年高萩偕妻返台探親，在這間土地公廟題詩贈匾，謝神護佑惠來，圓滿這段千里姻緣。記者蔡維斌／攝影

二戰 雲林 台日 愛情 觀光 虎尾鎮 文史工作者

