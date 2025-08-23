鬼月到！雲林、嘉義寺廟「封鐘鼓」

今天農曆7月1日民俗鬼月登場，雲林西螺福興宮、嘉義新港奉天宮昨天都「封鐘鼓」，以免誤敲，驚擾接受普渡先民、好兄弟；嘉市國定古蹟城隍廟依循傳統，昨晚子時舉行「開鬼門」儀式，廟方安排傳承百餘年「淨爐除穢」敕水科儀。

城隍廟依循傳統，昨晚子時舉行「開鬼門」儀式，迎接普渡月中元節，儀式前，廟方安排傳承百餘年「淨爐除穢」敕水科儀，透過直播向外界公開，城隍中元祭典農曆6月27日起鼓揭幕，接連豎燈篙、放水燈、淨爐除穢等傳統科儀登場，開鬼門象徵城隍尊神開啟陰陽之門，讓孤魂野鬼接受普施。儀式由張天師第64代傳人張澤丕道長主持，遵循古禮展現完整的道教科儀，不僅具有宗教意涵，是嘉義重要無形文化資產。

今天普渡大典，廟方以「7大主題」設計創意供品，其中耗資1500萬元、以7500張2千元紙鈔堆砌而成的「諸羅千萬城門」，另有「水果肉山」、「酒香不怕巷子深」、「香雞飄十里」、「魚讚中元」等特色供品，融合在地文化與宗教氛圍。

奉祀開台媽祖的新港奉天宮昨天依循傳統「封鐘鼓」，董事長何達煌向天上聖母上香祈求，農曆7月停止鳴鐘擊鼓，以免被不知情者誤敲，驚嚇到陽間接受普渡的「先民、好兄弟」，農曆7月不放鞭炮不誦經，直到農曆8月1日凌晨5時鐘鼓重新開封。

西螺福興宮也舉行封鐘鼓儀式，誦經團禮懺祈福後，董事長楊文鐘率董監事與爐下眾善信大德焚香稟告太平媽封鐘息鼓，恭請聖母金印蓋封條，將封條黏貼上正殿鐘鼓，希望農曆7月眾生安心領收供養，免受驚擾。