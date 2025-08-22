日本宮城縣鹽竃市長率團訪台南 盼推動雙方教育觀光交流

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本宮城縣鹽竃市長佐藤光樹率領市政團隊拜會台南市府，市長黃偉哲（右）抽空致意。圖／台南市政府提供
日本宮城縣鹽竃市長佐藤光樹率領該市市政團隊，今天偕同日本元氣集團會長神成裕及台灣善合公司拜訪台南市，市長黃偉哲代表台南市民歡迎鹽竃市長以及元氣集團的到訪，並表示鄰近鹽竃市的仙台市為台南的友誼市，能跟鹽竃市交流，樂見其成。

黃偉哲表示，台南擁有非常多保存良好的日式古蹟，更有許多日本工程師留下的建設，也期待能夠介紹給鹽竃市的年輕學子，藉此更認識台日的歷史淵源，讓台日友好情誼綿延到下一代。因其他行程向訪團致意後，由副市長葉澤山副代表接待訪賓，雙方於會談中就教育及觀光交流進行深度討論。

葉澤山表示，台南不僅擁有深厚的人文歷史與豐富農特產，南科台積電更是全球最大的三奈米半導體生產基地，來到台南，除了能體驗文化、歷史與自然，也能認識先進科技與產業發展，誠摯邀請鹽竈市學生與市民到訪台南。

鹽竈市佐藤市長表示，日本311大地震時鹽竈市受到重大災害，當時許多台灣朋友即時伸出援手，這份情誼至今仍銘記在心，也成為他一直以來推動與台灣交流的動力。他特別期盼能透過教育交流，讓這份珍貴的情誼持續傳遞下去。

佐藤並提到，此行參訪安平深感景色優美，未來希望交流不僅限於學生，能有更多鹽竈市民造訪台南。鹽竈市政團隊也表示，今年3月學生訪台時，受到熱情溫暖的接待，留下深刻而愉快的回憶，更加期待未來能有更多機會安排學生來到台灣以及台南。

鹽竈市位於日本宮城縣，介於仙台市與松島之間為新鮮鮪魚的重要上岸港，壽司店林立，孕育出獨特的飲食文化。此次鹽竈市參訪多處古蹟景點並拜訪南市區漁會、安平國中以及安平區公所，盼與台南建立更緊密的互動。

台南 日本 台日 黃偉哲

