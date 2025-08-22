快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市政府發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動 25日生效

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市政府下午發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動，政務官任用的環保局長李佳禾，回任事務官體系，調任市府秘書。記者魯永明／翻攝
嘉市政府下午發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動，政務官任用的環保局長李佳禾，回任事務官體系，調任市府秘書。記者魯永明／翻攝

嘉市政府下午發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動，政務官任用的環保局長李佳禾回任事務官，調任市府秘書；行政處長蕭令宜調回環保局長，地政處長陳光興調行政處長，地政處長由副處長趙敏妗代理，人事命令25日生效。

3位局處長異動，以環保局長李佳禾調任市府秘書，最受矚目。據了解，具公務員資格的李佳禾2年多前到任，以政務官任用擔任環保局長，最近向市長黃敏惠表達要回任事務官，接任市府秘書，接任的蕭令宜原任環保局長；退休後以政務官回任的陳光興歷練多個局處長，曾任行政處長。

市長黃敏惠2年多前連任，大幅度人事異動，當時6位新任局處長佈達。包括社會處長黃毅晨、都發處長許懷群、環保局長李佳禾，原行政處長陳光興派任地政處長、原環保局長蕭令宜調任行政處長、原社會處長林家緯派任民政處長，其中黃毅晨請辭，由李思賢接任。

嘉義 黃敏惠 公務員

延伸閱讀

警索非法棄土公關費 環保稽查員也來蹭 桃檢起訴建請從重量刑

重啟核三公投明登場 嘉市預估投票率低於綁大選

嘉市棒球日教練李文傳獲頒終身成就獎 感恩貴人黃敏惠父親

調查局人事異動 許慈健調陞廉政處專門委員

相關新聞

嘉市政府發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動 25日生效

嘉市政府下午發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動，政務官任用的環保局長李佳禾回任事務官，調任市府秘書；行政處長...

台南有感地震 黃偉哲臉書發文「幫忙看翻譯有沒有出錯」

今天下午2時6分左右，南部地區發生明顯有感地震，台南市長黃偉哲稍早透過臉書發文表示，「還是請大家注意安全」，提醒市民保持...

日本宮城縣鹽竃市長率團訪台南 盼推動雙方教育觀光交流

日本宮城縣鹽竃市長佐藤光樹率領該市市政團隊，今天偕同日本元氣集團會長神成裕及台灣善合公司拜訪台南市，市長黃偉哲代表台南市...

若瑟基金會召集機構老少歡聚 神父為祖父母節餐會上菜

雲林縣若瑟社會福利基金會多年來陸續在偏鄉創設社區長照機構、失智據點和兒童發展中心，照護長者和弱幼，多達近8萬餘人次，今天...

中醫師發願建廟台南開天聖明宮 今年21人上醫學系來還願

中醫師陳俊銘發願在台南永康興建「開天聖明宮」、主祀醫藥之神神農大帝，籌建至今9年已庇佑53人考上醫學系所，尤其今年多達2...

逾1甲子嘉市田徑場升級工程啟動！打造全國級運動場域 完工期曝光

嘉義市立田徑場1963年完工啟用，是市民運動重要場域，培育田徑運動人才重要搖籃，為帶動場館升級，市府爭取體育署預算進行優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。