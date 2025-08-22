聽新聞
嘉市政府發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動 25日生效
嘉市政府下午發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動，政務官任用的環保局長李佳禾回任事務官，調任市府秘書；行政處長蕭令宜調回環保局長，地政處長陳光興調行政處長，地政處長由副處長趙敏妗代理，人事命令25日生效。
3位局處長異動，以環保局長李佳禾調任市府秘書，最受矚目。據了解，具公務員資格的李佳禾2年多前到任，以政務官任用擔任環保局長，最近向市長黃敏惠表達要回任事務官，接任市府秘書，接任的蕭令宜原任環保局長；退休後以政務官回任的陳光興歷練多個局處長，曾任行政處長。
市長黃敏惠2年多前連任，大幅度人事異動，當時6位新任局處長佈達。包括社會處長黃毅晨、都發處長許懷群、環保局長李佳禾，原行政處長陳光興派任地政處長、原環保局長蕭令宜調任行政處長、原社會處長林家緯派任民政處長，其中黃毅晨請辭，由李思賢接任。
