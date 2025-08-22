快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

若瑟基金會召集機構老少歡聚 神父為祖父母節餐會上菜

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
神父陪同長輩欣賞靜態成果展並相互交流。圖／若瑟醫院提供
神父陪同長輩欣賞靜態成果展並相互交流。圖／若瑟醫院提供

雲林縣若瑟社會福利基金會多年來陸續在偏鄉創設社區長照機構、失智據點和兒童發展中心，照護長者和弱幼，多達近8萬餘人次，今天祖父母節號召所屬機構的長者與孩子「祖孫同樂」，分享才藝成果，祖孫同堂歡樂對話，喜悅全寫在臉上，格外溫馨。

雲林縣112年底65歲以上老年人口比率已達20.12％，因平均餘命延長，長照需求日增，若瑟社會福利基金會陸續在偏鄉設立機構，包括四湖德蘭、古坑聖若瑟、崙背聖母聖心、常喜樂居家等長照機構，另也在古坑及土庫設失智社區據點，多年來服務失能失智長輩及家庭達82088人次。

基金會召集各地機構今天聚四湖參天宮慶祝祖父母節，透過靜態展覽及動態表演展現成果展，增進不同世代的互動，培養祖孫情誼，看到老老少少玩在一起，會場充滿歡樂笑聲，許多平常顯得孤單的老人家，也難得露出笑容，融入溫馨。

3位神父逐桌為長輩祈禱降福，祝賀祖父母快樂平安，德蘭機構長輩與工作人員同台演出《阿爸牽水牛》舞台劇，展現音樂輔療課程成果，將兒時記憶化為舞台劇，重溫美好舊時光。

口湖兒發中心可愛學童帶來活潑的音樂律動《向前衝》帶動全場歡樂；土庫樂智據點長輩頭戴DIY的髮夾帽，高唱耳熟能詳《高山青》；最後壓軸的聖母聖心日照長輩以《日不落》舞蹈表演，在輕快的音樂節奏中，畫下圓滿句點。

除了動感歌舞，繽紛的粉彩美術、手工美勞作品，還有鄉村風斗笠、環保紙帽，老人家把平日上課的學習成果全搬上展桌，87歲的志工也送給全場長輩玉米葉蜻蜓。隨後嘉義教區安排的餐會，由神父為長輩上第一道菜，在千歲公益爵士樂團精彩演出中，老少共渡溫馨歡樂的祖父母節。

若瑟社會福利基金會的祖父母餐會上，嘉義教區神父為長輩上第一道菜「滿褔夀喜麵線」祝福每位長輩福壽安康。圖／若瑟醫院提供
若瑟社會福利基金會的祖父母餐會上，嘉義教區神父為長輩上第一道菜「滿褔夀喜麵線」祝福每位長輩福壽安康。圖／若瑟醫院提供
聖母聖心日照長輩載歌載舞演出，帶動全場歡樂氣氛。圖／若瑟醫院提供
聖母聖心日照長輩載歌載舞演出，帶動全場歡樂氣氛。圖／若瑟醫院提供
千歲公益爵士樂團精彩義演。圖／若瑟醫院提供
千歲公益爵士樂團精彩義演。圖／若瑟醫院提供
口湖兒發中心學童表演祝賀祖父母節快樂。圖／若瑟醫院提供
口湖兒發中心學童表演祝賀祖父母節快樂。圖／若瑟醫院提供

長輩 長照 雲林 神父 祖父母節

延伸閱讀

中職／聯發科831大巨蛋龍隊主場包票逾2.5萬張 1安捐1萬、1轟捐28萬

東海攜新加坡南洋理工大學、游榮吉基金會共推偏鄉教育

台灣也將開賣！凱特布蘭琪出任UNIQLO全球品牌大使 同款襯衫掀關注

奇美食品唐氏症基金會合推寶寶畫禮盒 5%所得捐贈基金會

相關新聞

嘉市政府發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動 25日生效

嘉市政府下午發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動，政務官任用的環保局長李佳禾回任事務官，調任市府秘書；行政處長...

台南有感地震 黃偉哲臉書發文「幫忙看翻譯有沒有出錯」

今天下午2時6分左右，南部地區發生明顯有感地震，台南市長黃偉哲稍早透過臉書發文表示，「還是請大家注意安全」，提醒市民保持...

日本宮城縣鹽竃市長率團訪台南 盼推動雙方教育觀光交流

日本宮城縣鹽竃市長佐藤光樹率領該市市政團隊，今天偕同日本元氣集團會長神成裕及台灣善合公司拜訪台南市，市長黃偉哲代表台南市...

若瑟基金會召集機構老少歡聚 神父為祖父母節餐會上菜

雲林縣若瑟社會福利基金會多年來陸續在偏鄉創設社區長照機構、失智據點和兒童發展中心，照護長者和弱幼，多達近8萬餘人次，今天...

中醫師發願建廟台南開天聖明宮 今年21人上醫學系來還願

中醫師陳俊銘發願在台南永康興建「開天聖明宮」、主祀醫藥之神神農大帝，籌建至今9年已庇佑53人考上醫學系所，尤其今年多達2...

逾1甲子嘉市田徑場升級工程啟動！打造全國級運動場域 完工期曝光

嘉義市立田徑場1963年完工啟用，是市民運動重要場域，培育田徑運動人才重要搖籃，為帶動場館升級，市府爭取體育署預算進行優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。