若瑟基金會召集機構老少歡聚 神父為祖父母節餐會上菜

雲林縣若瑟社會福利基金會多年來陸續在偏鄉創設社區長照機構、失智據點和兒童發展中心，照護長者和弱幼，多達近8萬餘人次，今天祖父母節號召所屬機構的長者與孩子「祖孫同樂」，分享才藝成果，祖孫同堂歡樂對話，喜悅全寫在臉上，格外溫馨。

雲林縣112年底65歲以上老年人口比率已達20.12％，因平均餘命延長，長照需求日增，若瑟社會福利基金會陸續在偏鄉設立機構，包括四湖德蘭、古坑聖若瑟、崙背聖母聖心、常喜樂居家等長照機構，另也在古坑及土庫設失智社區據點，多年來服務失能失智長輩及家庭達82088人次。

基金會召集各地機構今天聚四湖參天宮慶祝祖父母節，透過靜態展覽及動態表演展現成果展，增進不同世代的互動，培養祖孫情誼，看到老老少少玩在一起，會場充滿歡樂笑聲，許多平常顯得孤單的老人家，也難得露出笑容，融入溫馨。

3位神父逐桌為長輩祈禱降福，祝賀祖父母快樂平安，德蘭機構長輩與工作人員同台演出《阿爸牽水牛》舞台劇，展現音樂輔療課程成果，將兒時記憶化為舞台劇，重溫美好舊時光。

口湖兒發中心可愛學童帶來活潑的音樂律動《向前衝》帶動全場歡樂；土庫樂智據點長輩頭戴DIY的髮夾帽，高唱耳熟能詳《高山青》；最後壓軸的聖母聖心日照長輩以《日不落》舞蹈表演，在輕快的音樂節奏中，畫下圓滿句點。

除了動感歌舞，繽紛的粉彩美術、手工美勞作品，還有鄉村風斗笠、環保紙帽，老人家把平日上課的學習成果全搬上展桌，87歲的志工也送給全場長輩玉米葉蜻蜓。隨後嘉義教區安排的餐會，由神父為長輩上第一道菜，在千歲公益爵士樂團精彩演出中，老少共渡溫馨歡樂的祖父母節。