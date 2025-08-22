快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

保育團體提案 嘉縣布袋鹽田濕地爭升格國際級

中央社／ 嘉義縣22日電
高雄市野鳥學會22日在布袋鹽田保育工作平台會議中發言，提議縣府爭取將布袋鹽田提升為國際級濕地，獲取更多資源投入棲地改善與水域調控。圖／中央社
高雄市野鳥學會22日在布袋鹽田保育工作平台會議中發言，提議縣府爭取將布袋鹽田提升為國際級濕地，獲取更多資源投入棲地改善與水域調控。圖／中央社

嘉義縣政府今天於義竹綠能生態教育館召開布袋鹽田保育工作平台會議，保育團體提議修繕台17東側四孔閘門，以改善水質與棲地水位，並爭取布袋鹽田從國家級重要濕地升格為國際級濕地。

嘉義縣府發布新聞稿表示，布袋鹽田保育工作平台會議，邀集政府機關、學術單位及生態保育團體，針對候鳥來台度冬的重要棲息地布袋鹽田濕地進行經營管理交流。

依濕地保育法，目前台灣劃設59處重要濕地，其中台南市曾文溪口濕地、四草濕地為唯二的國際級，布袋鹽田僅列為國家級。高雄市野鳥學會在會議中建議縣府爭取將布袋鹽田提升為國際級濕地，以獲取更多資源投入棲地改善與水域調控。

高雄市野鳥學會指出，布袋鹽田靠新塭南側大排支流牆體龜裂，導致大潮時海水溢入九區鹽田，水位難以控制，不僅威脅候鳥繁殖與棲息，也凸顯濕地在氣候變遷下的脆弱性，需透過修繕與完善的水域管理，確保資源永續。

另有保育團體指出，布袋鹽田靠台17東側四孔閘門因長期失修無法啟用，導致布袋鹽田形成「封閉型水域」，雨季時水位過高威脅魚塭與繁殖巢位，乾季則乾涸結晶，造成水質惡化並危及冬候鳥棲息。修繕水閘門並恢復引水功能，可在防洪與生態保育之間取得平衡。

縣府農業處告訴中央社記者，對於保育團體意見，仍需與水利單位討論，找出適當解決方式；另外，爭取布袋鹽田提升為國際級濕地，也要與當地居民取得共識再推動。

濕地 野鳥 嘉義

延伸閱讀

民眾黨團提案刪除刑訴法羈押事由 立院付委審查

布袋好美里遊客湧入爆垃圾危機 志工還被嗆「又不是你家的」

布袋好美里沙灘爆紅遊客戲水挖文蛤 垃圾亂象沙灘安全近期納管

落海第4天...嘉義布袋28歲釣客尋獲 泡水浮腫已成冰冷屍體

相關新聞

嘉市政府發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動 25日生效

嘉市政府下午發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動，政務官任用的環保局長李佳禾回任事務官，調任市府秘書；行政處長...

台南有感地震 黃偉哲臉書發文「幫忙看翻譯有沒有出錯」

今天下午2時6分左右，南部地區發生明顯有感地震，台南市長黃偉哲稍早透過臉書發文表示，「還是請大家注意安全」，提醒市民保持...

日本宮城縣鹽竃市長率團訪台南 盼推動雙方教育觀光交流

日本宮城縣鹽竃市長佐藤光樹率領該市市政團隊，今天偕同日本元氣集團會長神成裕及台灣善合公司拜訪台南市，市長黃偉哲代表台南市...

若瑟基金會召集機構老少歡聚 神父為祖父母節餐會上菜

雲林縣若瑟社會福利基金會多年來陸續在偏鄉創設社區長照機構、失智據點和兒童發展中心，照護長者和弱幼，多達近8萬餘人次，今天...

中醫師發願建廟台南開天聖明宮 今年21人上醫學系來還願

中醫師陳俊銘發願在台南永康興建「開天聖明宮」、主祀醫藥之神神農大帝，籌建至今9年已庇佑53人考上醫學系所，尤其今年多達2...

逾1甲子嘉市田徑場升級工程啟動！打造全國級運動場域 完工期曝光

嘉義市立田徑場1963年完工啟用，是市民運動重要場域，培育田徑運動人才重要搖籃，為帶動場館升級，市府爭取體育署預算進行優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。