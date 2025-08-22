保育團體提案 嘉縣布袋鹽田濕地爭升格國際級

嘉義縣政府今天於義竹綠能生態教育館召開布袋鹽田保育工作平台會議，保育團體提議修繕台17東側四孔閘門，以改善水質與棲地水位，並爭取布袋鹽田從國家級重要濕地升格為國際級濕地。

嘉義縣府發布新聞稿表示，布袋鹽田保育工作平台會議，邀集政府機關、學術單位及生態保育團體，針對候鳥來台度冬的重要棲息地布袋鹽田濕地進行經營管理交流。

依濕地保育法，目前台灣劃設59處重要濕地，其中台南市曾文溪口濕地、四草濕地為唯二的國際級，布袋鹽田僅列為國家級。高雄市野鳥學會在會議中建議縣府爭取將布袋鹽田提升為國際級濕地，以獲取更多資源投入棲地改善與水域調控。

高雄市野鳥學會指出，布袋鹽田靠新塭南側大排支流牆體龜裂，導致大潮時海水溢入九區鹽田，水位難以控制，不僅威脅候鳥繁殖與棲息，也凸顯濕地在氣候變遷下的脆弱性，需透過修繕與完善的水域管理，確保資源永續。

另有保育團體指出，布袋鹽田靠台17東側四孔閘門因長期失修無法啟用，導致布袋鹽田形成「封閉型水域」，雨季時水位過高威脅魚塭與繁殖巢位，乾季則乾涸結晶，造成水質惡化並危及冬候鳥棲息。修繕水閘門並恢復引水功能，可在防洪與生態保育之間取得平衡。

縣府農業處告訴中央社記者，對於保育團體意見，仍需與水利單位討論，找出適當解決方式；另外，爭取布袋鹽田提升為國際級濕地，也要與當地居民取得共識再推動。