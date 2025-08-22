台南颱風豪雨災後重建 黃偉哲視察北門房屋修繕
颱風豪雨重創台南，台南市長黃偉哲今天視察北門區，關心民宅修繕進度，住戶也向黃偉哲致謝，感謝台南市政府高效率媒合、重整家園。
黃偉哲今天視察北門區文山里民宅屋頂修繕，他指出，颱風豪雨嚴重影響溪北及沿海地區，市府高效率媒合協助，未來將持續以優良建材與工法，最短時間完成重建，讓災民早日恢復正常生活。
市府統計，截至8月20日，北門區一般戶修繕需求共93戶，勘查後13戶不需協助，剩餘80戶完成估價，其中17戶簽約，已有2戶完工，15戶進行彩鋼板加工；63戶視評估再辦理。
市府表示，未簽約住戶主要考量修繕型式、材質選擇、經費或自行尋覓廠商。市府將協助確保修繕不因天候或假日而延宕，也期盼更多企業加入公益行列。
此外，六甲區某戶老屋毀損嚴重，委由市府代拆，工務局、環保局今天拆除清運，成為台南市首戶由政府代拆的風災受損房屋，住戶也表示感謝。
