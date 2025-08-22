中醫師發願建廟台南開天聖明宮 今年21人上醫學系來還願

中醫師陳俊銘發願在台南永康興建「開天聖明宮」、主祀醫藥之神神農大帝，籌建至今9年已庇佑53人考上醫學系所，尤其今年多達21人來還願，還有未留姓名考生許願後應屆上醫學系，買了盒筆、寫下感謝文字，陳俊銘感到意外，卻也非常欣慰。

今天來謝神的張廷熊，去年雖考上熱門的清大資工系，但他國中就立志行醫救人，非醫科不讀，毅然決定重考，媽媽一路支持「只要自己不後悔就好」，今年錄取中國醫藥大學中西醫雙主修、長庚大學中醫學系、高雄醫學大學牙醫系、慈濟大學醫學系，最後選擇長庚中醫系。

張廷熊說，從小體弱多病，曾因嚴重氣喘住院，認為讀中醫系未來可幫更多人，也符合樂與人接觸的個性，決定捨棄資工有點難，又要面臨重考壓力，眼看身邊不少朋友愈考愈差，不可能不擔心，但參拜後感受到支持力量，比起去年的緊繃今年更有自信更踏實，平常心考試成績反而更好。

而陳俊銘的女兒陳妍妡從小就經常跟他出入主祀神農大帝的官田慈聖宮，耳濡目染想當醫生。她說，從小到大屢有「神明指引」，提供最好的道路選擇。她是成大醫院不分科住院醫師，當年學測滿級分就讀西醫系，希望精進專業知識，今年也錄取英國倫敦帝國學院、英國劍橋大學、英國倫敦大學學院共3大名校4所醫學碩士學程。

陳妍妡說，學測滿級分大家都認為該選台大，她很感謝在中國醫藥學院的養成與鼓勵國際交流，引領開啟視野。成大前輩們也鼓勵再出國深造，才決定遠赴英國，期待兩年後返台有所貢獻。

陳俊銘說，開天聖明宮主神自祖廟官田慈聖宮分靈，神農大帝主掌醫藥也重視教育，廟宇剛成立的前幾年，只有幾個人祈求神農大帝保佑上醫學系，後來親朋好友口耳相傳來參拜，接著如願考上的學長姊提醒學弟妹，這兩年聲名遠播遍全台，香火日益鼎盛。

他說，今年有台北、新北、台中專程南下參拜的家長與考生，有人默默地來參拜後默默的離去，9年來有還願的竟已有53人考取西醫、中醫或牙醫師，在台灣無數廟宇中應該是很特別，傳為美談。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。