守護一輩子的房子與財產 台南地政單位推出「地政寶典．長春攻略」

財產規畫、不動產安全成為許多長者關心議題。台南市歸仁地政事務所特別編撰「地政寶典、長春攻略手冊」，彙整高齡長者最常詢問的繼承、遺囑、贈與及防範詐騙等地政問題，還深入社區辦一系列宣導活動。

台南市政府今天表揚歸仁地政所積極協助銀髮族掌握繼承、遺囑、贈與與防詐的重要資訊，守護一生辛苦累積的資產。配合市府地政局加強回應高齡長者對財產權益關注、持續推廣高齡友善服務。

市長黃偉哲表示，打造高齡友善城市一直是政策主軸，每位市民隨著年紀漸長，大家最重視的，莫過於希望能將一輩子辛苦打拼的財產，保護周全，及將來能順利傳承給下一代。歸仁地政特別編製《長春攻略》小手冊，舉辦多場宣導講座，要陪伴長輩一步一步學會如何守護自己的房子與財產。

地政局長陳淑美說，「長春攻略」不僅印製設計成方便攜帶手冊，也提供電子檔讓有需要的民眾可以隨時下載查閱，歡迎多利用。而歸仁地政承辦系列活動，特別針對交通或行動不便長者設計，6月至8月陸續到關廟區龜洞福安堂、埤頭里民活動中心、東勢社區關懷中心及龍崎嶇土崎里民活動中心等地辦地政專題座談。

過程中社區長者最常提出對於不動產詐騙、贈與過戶、失智防範與繼承權益等問題，面對面交流與提問，不僅增進高齡長者社會連結力，也提高防詐意識。

歸仁地政主任鄭炳源指出，詐騙手法日新月異，長者往往成為首要目標，強化宣導地政功能與申辦成為活動重點。例如「地籍異動即時通」只要不動產有異動時，可立刻收到手機簡訊通知，即時掌握土地異動資訊，避免不法轉移。

「二類謄本住址隱匿」能保護登記住址不外流，避免陌生人上門。「指定送達處所」則是讓登記機關重要公文能寄到實際居住的地方，不怕漏收資訊。

鄭炳源表示，結合高齡友善理念提供到府受理「地籍異動即時通」服務，例如讓臥床不便行動的陳先生及90歲高齡須固定洗腎的郭老太太不需出門，也能享有同等的保障與照顧，「展現政府關懷高齡族群的用心與行動力，期盼積極作為能強化長者與地政人員互動，提升對自身財產權利理解與掌握，促進社會連結力打造安全友善、樂活高齡城市。」