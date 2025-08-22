逾1甲子嘉市田徑場升級工程啟動！打造全國級運動場域 完工期曝光

嘉義市立田徑場1963年完工啟用，是市民運動重要場域，培育田徑運動人才重要搖籃，為帶動場館升級，市府爭取體育署預算進行優化工程，預計2026年10月完工啟用，除PU跑道將申請國家級400公尺田徑場地認證，將一併整修周邊環境，提供市民國際級田徑場地。

上午市長黃敏惠與教育部體育署副署長房瑞文、全國田徑協會副秘書長洪碧端長，以及立委代表、議員參與田徑場工程優化啟動典禮。

優化工程針對PU跑道全面翻修，向田徑協會申請國家級400公尺田徑場地認證，另針對撐竿跳高、標槍及田賽場域整修，讓跑、跳、投擲項目場地規格化，使田徑運動全項目均衡發展，工程還包含周邊看台、PU跑道暨草坪、行政空間、司令台及周邊看台等裝修工程。

黃敏惠說，田徑場歷經60多年歲月，亟需提升功能，既有弓形區未完全符合競賽標準，限制撐竿跳高、標槍等田賽發展，改善工程提升相關設施，符合專業競賽規格，市府爭取體育署補助1億元，加上市府4千5百萬配合款，總經費1.45億，打造優質運動場域，整修後將取得國家級跑道認證，有利未來爭取辦理大型賽事，激發在地潛力好手，帶動體育發展，促進賽事觀光發展與經濟效益，創造百業共榮共好。

東區休閒運動聚落以田徑場為軸心，鄰近國民運動中心、網球場及體育館，工程不僅改善田徑場內及周邊設施，提升基層體育培訓環境，更在田徑場外圍融入木都意象的設計，詮釋嘉義市的城市品牌與運動樂活的城市精神。

房瑞文表示，市府積極爭取，去年5月會勘田徑場，8月就核定補助，盼工程如期如質完成，讓市民擁有優質田徑休閒及運動場域，盼完成跑道認證後，辦全國性賽事，就像嘉市「諸羅山盃」棒球賽，讓田徑發展具代表性的經典賽事，提升城市體育能見度。