農曆「鬼月」福興宮封鐘息鼓 以免驚擾好兄弟享普度

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
鬼月到，福興宮封鐘息鼓，一整月靜悄悄免得驚擾好兄弟享用普度美食。圖／福興宮提供
明天是農曆鬼月第1天，雲林縣福興宮太平媽祖，今天依慣例舉行「封鐘息鼓感恩月」儀式，在誦經後將大殿的鐘鼓貼上封條，將封鐘息鼓一個月，以免好兄弟到人間享用普度美食，受到驚擾。

明天進入一年一度乙巳年農曆7月，台灣民俗7月初一起，眾生會至陽間各處普場，接受十方善信熱情款待。福興宮每年在農曆7月慈悲月前夕都舉行「封鐘鼓」儀式，於誦經團禮懺祈福後，由廟方董事長楊文鐘主持封鐘息鼓。

楊文鐘指出，農曆7月初一「鬼門開」，為讓好兄弟、好姊妹可以安享一整個月平靜悠閒的普度時光、接受各方的普施濟度，福興宮特別選在7月初一的前一天，舉行封鐘息鼓儀式，如有友宮或神祇到廟，亦遵照禮俗暫停擊鍾擂鼓，是為體恤有情眾生之心意，避免在7月鳴鐘擊鼓驚擾太平媽的護駕兵馬戒備警示。

同時為感念農曆7月來到陽間的四生六道孤苦孤魂，難得返回陽間參與法會聽經聞法，封鐘息鼓也為避免打擾有情眾生接受人間款待的平靜的時光，得以超薦拔度、解冤除障煉度轉生，這也象徵人與未知世界的相互尊重。

福興宮今年慶讚中元傳統，訂於農曆7月23日（國曆9月14日）舉辦慶讚中元拔薦法會，可捐贈普桌物資做公益，另設祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等超薦牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾們能夠透過7月普度儀式，表達對思念與追憶的親屬，邀請各方信善一起參與普度積福德、祈福願。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月到，福興宮封鐘息鼓，由董事長楊文鐘蓋上封印，一整月靜悄悄免得驚擾好兄弟享用普度美食。圖／福興宮提供
鬼月到，福興宮封鐘息鼓，一整月靜悄悄免得驚擾好兄弟享用普度美食。圖／福興宮提供
