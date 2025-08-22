快訊

台南有感地震 黃偉哲臉書發文「幫忙看翻譯有沒有出錯」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
黃偉哲還幽默說請「大家幫我注意一下翻譯有沒有出錯⋯⋯」。圖／取自黃偉哲臉書
黃偉哲還幽默說請「大家幫我注意一下翻譯有沒有出錯⋯⋯」。圖／取自黃偉哲臉書

今天下午2時6分左右，南部地區發生明顯有感地震，台南市長黃偉哲稍早透過臉書發文表示，「還是請大家注意安全」，提醒市民保持冷靜並提高警覺，確保自身安全。

隨後又加上「大家幫我注意一下翻譯有沒有出錯⋯⋯」。

因為昨天下午4點38分發生地震，黃偉哲透過社群臉書FB發文「地震！大家平安！」但臉書系統將此貼文判讀為阿拉伯文，並自動翻譯成「去死！祝大家平安！」。

市府還特別發文說明目前已撤文，並和臉書經營公司Meta Platforms取得聯繫，進一步瞭解原因。

今天下午地震發生後，黃偉哲也在臉書留言提醒注意＇但網友幽默回覆「今天的發文比較含蓄」、「用詞不一樣了」，引發討論。

氣象署也同步發出國家級警報，提醒民眾慎防強烈搖晃，並依照「趴下、掩護、穩住」原則就近避難。

地震後台南市長黃偉哲臉書發文引起討論。圖／取自黃偉哲臉書
地震 黃偉哲 國家級警報

