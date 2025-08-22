台南有感地震 黃偉哲臉書發文「幫忙看翻譯有沒有出錯」

今天下午2時6分左右，南部地區發生明顯有感地震，台南市長黃偉哲稍早透過臉書發文表示，「還是請大家注意安全」，提醒市民保持冷靜並提高警覺，確保自身安全。

隨後又加上「大家幫我注意一下翻譯有沒有出錯⋯⋯」。

因為昨天下午4點38分發生地震，黃偉哲透過社群臉書FB發文「地震！大家平安！」但臉書系統將此貼文判讀為阿拉伯文，並自動翻譯成「去死！祝大家平安！」。

市府還特別發文說明目前已撤文，並和臉書經營公司Meta Platforms取得聯繫，進一步瞭解原因。

今天下午地震發生後，黃偉哲也在臉書留言提醒注意＇但網友幽默回覆「今天的發文比較含蓄」、「用詞不一樣了」，引發討論。