聽新聞
0:00 / 0:00
台南有感地震 黃偉哲臉書發文「幫忙看翻譯有沒有出錯」
今天下午2時6分左右，南部地區發生明顯有感地震，台南市長黃偉哲稍早透過臉書發文表示，「還是請大家注意安全」，提醒市民保持冷靜並提高警覺，確保自身安全。
隨後又加上「大家幫我注意一下翻譯有沒有出錯⋯⋯」。
因為昨天下午4點38分發生地震，黃偉哲透過社群臉書FB發文「地震！大家平安！」但臉書系統將此貼文判讀為阿拉伯文，並自動翻譯成「去死！祝大家平安！」。
市府還特別發文說明目前已撤文，並和臉書經營公司Meta Platforms取得聯繫，進一步瞭解原因。
今天下午地震發生後，黃偉哲也在臉書留言提醒注意＇但網友幽默回覆「今天的發文比較含蓄」、「用詞不一樣了」，引發討論。
氣象署也同步發出國家級警報，提醒民眾慎防強烈搖晃，並依照「趴下、掩護、穩住」原則就近避難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言