紙風車劇團風災區巡演　將送3000個新港媽祖香火

中央社／ 嘉義縣22日電

紙風車劇團籌劃在嘉義、台南、屏東演出「順風耳的新香爐」安慰風災災民，團長任建誠今天到嘉義縣新港奉天宮參拜，祈求3000個新港媽祖香火，要在演出時送給觀眾保平安。

南部縣市7月遭颱風重創，紙風車劇團向文化部爭取經費補助，10月至11月將在台南市、嘉義市、屏東縣各演出一場台語版「順風耳的新香爐」，為災民祈福。

任建誠告訴中央社記者，看到災區很多小朋友的家園被颱風吹壞、樹木倒成一片，令人心疼、不捨，因此規劃這3場表演。

任建誠提到，紙風車劇團與新港奉天宮媽祖淵源頗深，且深受媽祖照顧，因此要演出「順風耳的新香爐」之前都會向媽祖稟報，除祈求演出平安，此次更向媽祖祈求3000個香火，在這3場演出中發送。

新港奉天宮董事長何達煌認同紙風車劇團文化賑災義舉，決定共襄盛舉，他表示，將全額贊助精美版新港媽祖香火袋，保佑大家平安。

