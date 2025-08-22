快訊

旅美青年小提琴家鄭逸豪 返鄉雲林北港3天精彩巡演

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，以音樂與家鄉對話，首站在北港媽祖醫院，精彩的曲目演奏，療育病患和家屬的心情。記者蔡維斌／攝影
旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，以音樂與家鄉對話，首站在北港媽祖醫院，精彩的曲目演奏，療育病患和家屬的心情。記者蔡維斌／攝影

旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，以音樂與家鄉對話，首站來到中國醫藥北港附設醫院，和桃園市立東興國中弦樂團攜手合奏多首動人名曲，醫院大廳變成音樂殿堂，難得一場國際水準的弦樂演出，療癒又典雅。明起兩天將在北港文化中心音樂廳演奏，歡迎聆賞。

鄭逸豪母親是北港人，自幼受母親啟蒙習琴展開他的音樂人生，12歲就考上伊士曼音樂學院，師從世界知名小提琴家Mikhail Kopelman，並赴加拿大皇家音樂學院深造，2016年考上全球最高音樂學府之一的美國柯蒂斯音樂院，獲Gary Graffman、Aaron Rosand、Ida Kavafian、Midori Goto等多位國際大師指導，琴藝精湛，曾獲2025One Song國際小提琴大賽首獎等多項國際大獎。

北港朝天宮傳承國樂團及朝天宮董事長蔡咏锝、黃美蘭伉儷邀請下，鄭逸豪今年再度返鄉攜手桃園市立東興國中弦樂團同台演出，以音樂回饋家鄉、傳遞音樂人生動人的樂章。

音樂會演出曲目，以節奏鮮明的台灣作曲家關迺忠《森林火車》開場，象徵音樂旅程的起點，展現對台灣土地與自然的禮讚。接著俄裔作曲家崔尼亞斯基的《隨想曲Op.16》與《練習曲Op.17》，曲風抒情，展現小提琴音色的變化多樣。壓軸曲目則是布拉姆斯的《小提琴與鋼琴第三號奏鳴曲Op.108》，浪漫樂派經典之作，充滿張力與深刻情感，是對觀眾深情的告白。

中國醫藥大學北港附設醫院，8月23日（週六）下午2時30分以及8月24日（週日）下午2時30分於北港文化中心家湖表演廳舉行，公益演出無需門票，歡迎各界民眾踴躍參與，一同感受音樂的純粹力量。

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金指出，今年適逢北港附設醫院40周年慶，感謝朝天宮傳承國樂團精心安排，邀請國際級提琴家鄭逸豪及桃園市立東興國中弦樂團，連續3年到院演出，以美妙音樂療育病人心情，分享震撼人心的音樂饗宴，意義非凡。

明天（23日）起兩天的下午2時30分於北港文化中心家湖表演廳舉行另兩場公益音樂會，無需門票，機會難得，歡迎前往欣賞。

旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，首站在北港媽祖醫院攜手桃園市立東興國中弦樂團演奏，副院長林榮生代表感謝。記者蔡維斌／攝影
旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，首站在北港媽祖醫院攜手桃園市立東興國中弦樂團演奏，副院長林榮生代表感謝。記者蔡維斌／攝影
旅美小提琴家鄭逸豪再度受邀返鄉演奏，明起兩天在北港文化中心家湖音樂廳表演精彩曲目，歡迎前往聆賞。記者蔡維斌／翻攝
旅美小提琴家鄭逸豪再度受邀返鄉演奏，明起兩天在北港文化中心家湖音樂廳表演精彩曲目，歡迎前往聆賞。記者蔡維斌／翻攝
旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，首站在北港媽祖醫院攜手桃園市立東興國中弦樂團表演，醫院及各界感謝精彩的演奏。記者蔡維斌／攝影
旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，首站在北港媽祖醫院攜手桃園市立東興國中弦樂團表演，醫院及各界感謝精彩的演奏。記者蔡維斌／攝影
旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，以音樂與家鄉對話，首站在北港媽祖醫院攜手桃園市立東興國中弦樂團精彩的曲目演奏，療育病患和家屬的心情。記者蔡維斌／攝影
旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，以音樂與家鄉對話，首站在北港媽祖醫院攜手桃園市立東興國中弦樂團精彩的曲目演奏，療育病患和家屬的心情。記者蔡維斌／攝影

