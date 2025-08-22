明天農曆七月鬼門開 嘉義新港奉天宮遵古禮封鐘鼓

農曆七月初一是民間俗稱鬼門開，奉祀開臺媽祖的新港奉天宮依循傳統在農曆6月最後一天「封鐘鼓」，新港奉天宮董事長何達煌今向天上聖母上香祈求，將在農曆月期間停止鳴鐘擊鼓，封鐘鼓以免被不知情者誤敲驚嚇到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。

董事長何達煌率董監事先向天上聖母上香祈求所有信眾出入平安，並稟告天上聖母進行「封鐘鼓」儀式，接著將書寫天上聖母敕令的封條封住鐘鼓，避免驚嚇來到陽間接受普度「好兄弟」，誦經團也以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安。

董事長何達煌說，封鐘鼓象徵媽祖慈悲普度眾生的具體表現，農曆7月為避免好兄弟在陽間聽到鐘鼓聲受到驚嚇，不敢接受陽間普度、聽經聞法，故依據傳統古禮封鐘鼓，且農曆7月為期1個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

廟方表示，農曆7月封收鐘鼓傳統源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，進入農曆7月後，新港奉天宮也將遵循傳統舉辦「乙巳年中元普渡。靈寶啟燈消災拔薦齋壇超度法會」，8月26日至28日特聘高功道長在廟前廣場舉行為信眾消災祈福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。