雲林全台最胖 縣府砸80萬獎勵拚甩肉：走路也能抽iPhone

雲林縣被點名「全台最胖」，根據體育署調查，2024年雲林縣過重及肥胖人口高達43.1%，不僅高於全國平均39.6%，更為全台最高；規律運動人口比率僅31.8%，同樣敬陪末座。為翻轉「最胖縣市」形象，縣府今宣布啟動「決戰BMI」健康生活挑戰賽，總獎項價值超過80萬元，鼓勵縣民走出家門、動起來。

挑戰賽分為「每日7千步」與「揪團減重」兩大項目，只要設籍、就學或在雲林工作者均可報名參加，參賽者有機會抽中iPhone、Apple Watch等大獎，成功減重者還能獲得禮券獎勵。

雲林縣衛生局長曾春美說，雲林縣40歲以上民眾約三成BMI異常，調查發現多數人因「太累、沒時間、懶得動」而忽視運動，導致肥胖率居高不下，希望藉此鼓勵民眾運動維持健康。

縣長張麗善指出，研究顯示每天走路7千步，就能顯著降低疾病及死亡風險。她呼籲縣民踴躍響應，一起運動減重，降低慢性病發生，打造健康雲林。

為鼓勵縣民運動，並幫助大家輕鬆啟動健康生活，縣府計畫處長李明岳表示，本次活動結合「雲林幣扭一下2.0」APP，自動記錄每日步數，讓參加者輕鬆掌握自己的運動量。

「每日7千步」挑戰活動期間為9月10日起至11月8日，參加者只要每月累積21天達成7千步的門檻，就有機會參加抽獎，10月9日前完成累積21天達成7千步者，另可參加早鳥抽獎。

「揪團減重」挑戰開放身體質量指數(BMI)24（含）以上、年齡18至64歲、非於懷孕期間的民眾組隊參加，每隊3人。減重挑戰期間（9月10日至11月8日），團隊若總減重達6公斤或5%以上，即可參與不同級別抽獎。