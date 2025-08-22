聽新聞
王品集團旗下「尬鍋」嘉義店9月熄燈轉型 接手品牌鍋物店曝光
王品集團旗下主打台式湯頭火鍋的「尬鍋」，傳出調整營運策略，高雄富民店、嘉義垂楊店將在9月15日熄燈轉型，2間分店退場，引發當地饕客熱議，不少網友直呼「想吃要快」。
阿里山腳下嘉市觀光興盛、假日人潮多，王品集團旗下「和牛涮」與「尬鍋」，去年7月在垂楊路商圈開店，經營年餘，傳出尬鍋將熄燈轉型，在地社群引發熱烈討論，說明美食鍋物市場競爭，
嘉義垂楊店尬鍋人員今天證實9月15日熄燈，整修內部，由集團另一品牌「聚日式鍋物」承接。
王品集團回應，嘉義、高雄2家尬鍋門市，9月15日結束營運，後續將由同集團旗下「聚日式鍋物」接手原店址，持續為消費者服務。王品強調，這是集團因應市場競爭與品牌調整布局，希望透過不同定位餐飲品牌，持續滿足多元客群。
嘉義垂楊店去年7月7日開幕，是「尬鍋」跨出台北、桃園之後，首次插旗中南部，鄰近交通樞紐垂楊大橋及嘉科園區，開幕時曾引發話題。如今傳出熄燈，不少嘉義在地社群紛紛討論，顯示鍋物市場競爭激烈。然而，王品選擇以「聚」重新回到嘉義市場，也被視為品牌轉型的另一種嘗試。
「尬鍋」2021年在台北西門町開出首店，以「金銀蒜頭蛤蜊炒雞湯」、「剝皮辣椒炒雞湯」等台式風味湯頭及雙拼肉盤為特色，短短幾年內拓展至中壢、嘉義、高雄等地，目前全台共5家門市。隨著嘉義與高雄分店相繼退場，未來品牌發展方向備受關注。
接手「聚日式鍋物」，早年曾在嘉義耐斯廣場展店，主打日式精緻鍋物及多樣化食材，這次回歸嘉義，將再次挑戰在地消費市場。王品表示，截至7月底，集團旗下門店數較去年同期增加8家，下半年更規畫再展近20家新店，積極衝刺展店腳步，展現市場信心。
