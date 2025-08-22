快訊

王品集團旗下「尬鍋」嘉義店9月熄燈轉型 接手品牌鍋物店曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
王品集團旗下主打台式湯頭火鍋的「尬鍋」傳出調整營運策略，嘉義垂楊店將在9月15日熄燈轉型，引發當地饕客熱議，不少網友直呼「想吃要快」。記者魯永明／攝影
王品集團旗下主打台式湯頭火鍋的「尬鍋」，傳出調整營運策略，高雄富民店、嘉義垂楊店將在9月15日熄燈轉型，2間分店退場，引發當地饕客熱議，不少網友直呼「想吃要快」。

阿里山腳下嘉市觀光興盛、假日人潮多，王品集團旗下「和牛涮」與「尬鍋」，去年7月在垂楊路商圈開店，經營年餘，傳出尬鍋將熄燈轉型，在地社群引發熱烈討論，說明美食鍋物市場競爭，

嘉義垂楊店尬鍋人員今天證實9月15日熄燈，整修內部，由集團另一品牌「聚日式鍋物」承接。

王品集團回應，嘉義、高雄2家尬鍋門市，9月15日結束營運，後續將由同集團旗下「聚日式鍋物」接手原店址，持續為消費者服務。王品強調，這是集團因應市場競爭與品牌調整布局，希望透過不同定位餐飲品牌，持續滿足多元客群。

嘉義垂楊店去年7月7日開幕，是「尬鍋」跨出台北、桃園之後，首次插旗中南部，鄰近交通樞紐垂楊大橋及嘉科園區，開幕時曾引發話題。如今傳出熄燈，不少嘉義在地社群紛紛討論，顯示鍋物市場競爭激烈。然而，王品選擇以「聚」重新回到嘉義市場，也被視為品牌轉型的另一種嘗試。

「尬鍋」2021年在台北西門町開出首店，以「金銀蒜頭蛤蜊炒雞湯」、「剝皮辣椒炒雞湯」等台式風味湯頭及雙拼肉盤為特色，短短幾年內拓展至中壢、嘉義、高雄等地，目前全台共5家門市。隨著嘉義與高雄分店相繼退場，未來品牌發展方向備受關注。

接手「聚日式鍋物」，早年曾在嘉義耐斯廣場展店，主打日式精緻鍋物及多樣化食材，這次回歸嘉義，將再次挑戰在地消費市場。王品表示，截至7月底，集團旗下門店數較去年同期增加8家，下半年更規畫再展近20家新店，積極衝刺展店腳步，展現市場信心。

相關新聞

台南第二家好市多確定了！市民敲碗IKEA 市府曝進駐時程

台南市政府19日正式公告「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，確定將在未...

今晚鬼門開...嘉義城隍廟百年科儀 1500萬紙鈔明壯觀登場

明起民俗農曆7月鬼月登場，嘉市國定古蹟城隍廟依循傳統，晚間（農曆閏6月29日）子時舉行「開鬼門」儀式，迎接普度月中元節，...

王品集團旗下「尬鍋」嘉義店9月熄燈轉型 接手品牌鍋物店曝光

王品集團旗下主打台式湯頭火鍋的「尬鍋」，傳出調整營運策略，高雄富民店、嘉義垂楊店將在9月15日熄燈轉型，2間分店退場，引...

雲林「惠來里158號檔案」特展 塵封70年...還原2戰時期感人台日戀情

二戰期間雲林縣虎尾鎮發生一段感人的台日愛情故事，塵封在惠來里一棟老宅長達70年，雲林縣府重啟這段命名為「惠來里158號檔...

台南有感地震 黃偉哲臉書發文「幫忙看翻譯有沒有出錯」

今天下午2時6分左右，南部地區發生明顯有感地震，台南市長黃偉哲稍早透過臉書發文表示，「還是請大家注意安全」，提醒市民保持...

旅美青年小提琴家鄭逸豪 返鄉雲林北港3天精彩巡演

旅美青年小提琴家鄭逸豪返鄉公益巡演，以音樂與家鄉對話，首站來到中國醫藥北港附設醫院，和桃園市立東興國中弦樂團攜手合奏多首...

