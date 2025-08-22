風災後石棉瓦廢棄物 台南放寬中小企業廠房也列入清運補助

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風及後續728、802豪雨重創南台灣，台南廢棄物清運成為首要課題，特別是石棉瓦廢棄物因具毒性，對環境與人體均有危害。立委陳亭妃指出，中央對家戶及畜牧業均有資源協助，但中小企業廠房卻長期缺乏清運政策支持。

對此，台南市經發局指出，補助要點近日已放寬認定，「生產場域設施修繕」包含機械設備修繕、鐵捲門及鐵皮屋頂修繕、廢棄石棉瓦清運均可納入補助。截至8月21日，製造業災後復原設備調校補助申請系統計有234家業者線上申請，累計補助金額611萬9141元。

市長黃偉哲表示，市府持續透過行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」，結合中央部會及產業公協會力量，滾動式掌握復原情形，並視需求爭取專案協助，協助企業加速復工。

經發局說明，凡依法登記之製造業工廠，若受颱風導致機械設備損壞，均可申請「災後復原設備調校補助」，每案最高補助20萬元，直接上網即可完成申請。申請作業至2025年10月31日止，或經費用罄為止。業者須於期限前完成修繕，檢附維修發票完成線上填寫及將相關文件上傳送出。

相關申請可上網（https://userapply-danas.icdc.org.tw/），或洽台南市中小企業服務團（溪北專線：06-6331269、溪南專線：06-2978307），也可電洽產業競爭力發展中心（0800-000-257）。

