風災後石棉瓦廢棄物 台南放寬中小企業廠房也列入清運補助
丹娜絲颱風及後續728、802豪雨重創南台灣，台南市廢棄物清運成為首要課題，特別是石棉瓦廢棄物因具毒性，對環境與人體均有危害。立委陳亭妃指出，中央對家戶及畜牧業均有資源協助，但中小企業廠房卻長期缺乏清運政策支持。
對此，台南市經發局指出，補助要點近日已放寬認定，「生產場域設施修繕」包含機械設備修繕、鐵捲門及鐵皮屋頂修繕、廢棄石棉瓦清運均可納入補助。截至8月21日，製造業災後復原設備調校補助申請系統計有234家業者線上申請，累計補助金額611萬9141元。
市長黃偉哲表示，市府持續透過行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」，結合中央部會及產業公協會力量，滾動式掌握復原情形，並視需求爭取專案協助，協助企業加速復工。
經發局說明，凡依法登記之製造業工廠，若受颱風導致機械設備損壞，均可申請「災後復原設備調校補助」，每案最高補助20萬元，直接上網即可完成申請。申請作業至2025年10月31日止，或經費用罄為止。業者須於期限前完成修繕，檢附維修發票完成線上填寫及將相關文件上傳送出。
相關申請可上網（https://userapply-danas.icdc.org.tw/），或洽台南市中小企業服務團（溪北專線：06-6331269、溪南專線：06-2978307），也可電洽產業競爭力發展中心（0800-000-257）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言