台南第二家好市多確定了！市民敲碗IKEA 市府曝進駐時程
台南市政府19日正式公告「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，確定將在未來南台南車站特定區段落腳，鄰近東區、南區交界，市民期待但也憂心對交通的衝擊，議員要求市府要提前做好規畫。
依公告資訊，此促參案由市府主辦、財稅局執行，綜合評審8月11日完成，19日公告好市多為最優申請人，無次優名單。初步規劃顯示，開發內容包括地上一層商場、二至三樓與頂樓停車場，預計2027至2028年間完工營運。
台南傳出第二家好市多確定落腳的消息，引發熱烈討論。由於基地也可設置加油站，許多網友敲碗直呼「拜託一定要有加油站」，認為這才符合會員期待。不過，也有人惋惜喊話「IKEA呢？」、「怎麼又不是IKEA」。
另一方面，交通壅塞成為最大隱憂，許多住在附近的居民擔心大同路與生產路口「一定會塞爆」，「附近住戶要陷入塞車惡夢」，更有人擔心未來南台南站、捷運藍線延伸等建設陸續到位，將推升整體車流壓力。支持者則抱持樂觀態度，直言「以後天天都能去逛」、「3分鐘就能到好市多」，對生活便利度充滿期待。
市議員李宗霖指出，好市多屬大量採購型態，即便大眾運輸完善，也勢必吸引車潮，市府不能只「把建設蓋好就沒事」，應超前部署交通分流與人本動線。
對此，台南市財稅局回應，目前僅完成最優申請人公告，後續仍需進行投資契約議約，一般約一個月作業期，離正式進駐仍有程序；交通影響則會在都審階段詳加檢視。
市財稅局也說明，此案採用 BTO模式，業者出資但興建人是台南市政府，再由市府移轉給業者經營，期滿後產權移轉市府所有，經營年限最長可達50年。
關於加油站設置部分，財稅局說，在議約階段若業者提出設置需求，仍需經發局核准，財稅局主要是扮演協調與輔助角色。
至於交通影響方面，若業者確定進行開發，整個案子必須送都發局都市計畫審查委員會審查。委員將要求業者提出交通衝擊評估與改善規劃，特別是因為未來賣場的出口正面對南台南副都心車站，預料審查時會要求業者提出具體的銜接設計與配套措施。
根據市府都市計畫，南台南站副都心第一期區段徵收案涵蓋東區新都心段 18、20、25、26 地號土地，其中 18、20 地號將規畫為多功能商辦大樓與府城站前廣場，可引進百貨、餐飲、家居、3C 等零售業；25、26地號則為本次招商案的「國際物流商城區」，佔地 2.3 公頃，屬台糖土地，特許期間 50 年。台南市民期待的IKEA，市府說會努力招商，
