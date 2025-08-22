台南YouBike 2.0 估9月突破1000萬使用人次
台南市公共自行車YouBike 2.0民國112年2月上線迄今約2年半，市府預估9月將突破1000萬使用人次；第1000萬人次將獲得價值5000元禮券，前後2人也可拿到禮券和相關贈品。
南市府交通局今天指出，台南市112年2月底啟動公共自行車YouBike 2.0系統租賃計畫，截至今年8月設置610處站點，投入5300輛自行車及900輛電輔車，深受市民及遊客喜愛。
目前YouBike 2.0站點主要設置於交通節點（台鐵車站、轉運站及停車場）、學校機關及社區等生活中心，觀光景點也是重要場域；未來市府將持續擴增站點，投入車輛營運，擴大服務量能，漫遊府城更便利。
交通局表示，台南YouBike 2.0站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP（YouBike 2.0）查詢，台南市公共自行車建置可關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁，使用問題可上YouBike官網查詢或電洽24小時客服專線。
