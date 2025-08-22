快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

嘉義縣受災店家可獲1萬元援助金 8月25日起受理申請

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣受災店家可申請1萬元援助金，8月25日起受理申請。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受災店家可申請1萬元援助金，8月25日起受理申請。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，許多店家及攤位生財器具受損。嘉義縣政府今公告，為協助盡速復原，具有稅籍登記商業店家及各鄉鎮市公所轄管之公有零售市場攤商，因這2場天災導致生財器具受損，每家可申請援助金1萬元，8月25日先行受理案件。

經濟部近期將依總統府8月19日公布「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，擬訂並公告「受災店家、攤 (鋪) 商援助方案」申請辦法，針對招牌、鐵捲門、攤台、展示架等生財器具毀損，每家提供1萬元現金援助。

嘉義縣政府表示，為加速整體援助方案受理申請進度，將於8月25日先行受理案件，後續審查作業及撥款期程將依經濟部公告辦理，協助嘉義縣小規模受災店家及市場攤商盡速恢復營業。

縣府經濟發展處表示，只要具有稅籍登記之店家，且於嘉義縣有營業事實，或在嘉義縣列管公有零售市場租賃攤位，招牌、鐵捲門、攤台、展示架等生財器具有受災事實，檢具受災照片、店家或負責人之存摺影本及文件資料即可提出申請。

受理申請方式採臨櫃、郵寄及線上方式，可至嘉義縣府經發處臨櫃及郵寄方式申請外，或至「嘉義縣政府一站式便民服務」網站線上申請。也可洽受理窗口，聯繫電話：05-3620052、3620053。

嘉義 經濟發展 丹娜絲颱風

延伸閱讀

高市颱風楊柳豪雨農損救助 22日起受理申請

嘉義大埔規模5.1地震 台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

國家地震警訊大響 嘉義大埔發生規模5.1有感地震

相關新聞

台南第二家好市多確定了！市民敲碗IKEA 市府曝進駐時程

台南市政府19日正式公告「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，確定將在未...

今晚鬼門開...嘉義城隍廟百年科儀 1500萬紙鈔明壯觀登場

明起民俗農曆7月鬼月登場，嘉市國定古蹟城隍廟依循傳統，晚間（農曆閏6月29日）子時舉行「開鬼門」儀式，迎接普度月中元節，...

王品集團旗下「尬鍋」嘉義店9月熄燈轉型 接手品牌鍋物店曝光

王品集團旗下主打台式湯頭火鍋的「尬鍋」，傳出調整營運策略，高雄富民店、嘉義垂楊店將在9月15日熄燈轉型，2間分店退場，引...

雲林「惠來里158號檔案」特展 塵封70年...還原2戰時期感人台日戀情

二戰期間雲林縣虎尾鎮發生一段感人的台日愛情故事，塵封在惠來里一棟老宅長達70年，雲林縣府重啟這段命名為「惠來里158號檔...

嘉義縣受災店家可獲1萬元援助金 8月25日起受理申請

嘉義縣受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，許多店家及攤位生財器具受損。嘉義縣政府今公告，為協助盡速復原，具有稅籍登記商業店家...

台南YouBike 2.0將破千萬騎乘 幸運騎士可抱走5千元禮券

台南市公共自行車YouBike 2.0啟用2年半，預估9月騎乘人次將突破1000萬，第1000萬名幸運騎士可獲得5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。