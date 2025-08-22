嘉義縣受災店家可獲1萬元援助金 8月25日起受理申請

嘉義縣受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，許多店家及攤位生財器具受損。嘉義縣政府今公告，為協助盡速復原，具有稅籍登記商業店家及各鄉鎮市公所轄管之公有零售市場攤商，因這2場天災導致生財器具受損，每家可申請援助金1萬元，8月25日先行受理案件。

經濟部近期將依總統府8月19日公布「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，擬訂並公告「受災店家、攤 (鋪) 商援助方案」申請辦法，針對招牌、鐵捲門、攤台、展示架等生財器具毀損，每家提供1萬元現金援助。

嘉義縣政府表示，為加速整體援助方案受理申請進度，將於8月25日先行受理案件，後續審查作業及撥款期程將依經濟部公告辦理，協助嘉義縣小規模受災店家及市場攤商盡速恢復營業。

縣府經濟發展處表示，只要具有稅籍登記之店家，且於嘉義縣有營業事實，或在嘉義縣列管公有零售市場租賃攤位，招牌、鐵捲門、攤台、展示架等生財器具有受災事實，檢具受災照片、店家或負責人之存摺影本及文件資料即可提出申請。

受理申請方式採臨櫃、郵寄及線上方式，可至嘉義縣府經發處臨櫃及郵寄方式申請外，或至「嘉義縣政府一站式便民服務」網站線上申請。也可洽受理窗口，聯繫電話：05-3620052、3620053。