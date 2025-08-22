台南YouBike 2.0將破千萬騎乘 幸運騎士可抱走5千元禮券

台南市公共自行車YouBike 2.0啟用2年半，預估9月騎乘人次將突破1000萬，第1000萬名幸運騎士可獲得5000元禮券，前後兩位騎士也有禮券與贈品。

交通局長王銘德表示，台南2023年2月底啟用YouBike 2.0系統，至今已建置610處站點、投放5300輛自行車與900輛電輔車。在短短兩年半累積近千萬騎乘次數，顯示公共自行車已成市民通勤、遊憩的重要選擇。

為慶祝里程碑，交通局與營運業者微笑單車合作推出紀念活動，除在「YouBike南台灣粉絲團」臉書與官網舉辦抽獎外，幸運得主與前後兩位用戶都能抱回大獎。

王銘德指出，台南YouBike站點多設於台鐵車站、轉運站、停車場、學校及社區等交通與生活節點，觀光景點也有廣泛布局，提供在地居民與旅客便利服務。未來交通局將依市長指示持續辦理會勘、增設站點與投入車輛，擴大服務量能，鼓勵民眾「騎遊府城」。