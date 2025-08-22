台南YouBike 2.0將破千萬騎乘 幸運騎士可抱走5千元禮券
台南市公共自行車YouBike 2.0啟用2年半，預估9月騎乘人次將突破1000萬，第1000萬名幸運騎士可獲得5000元禮券，前後兩位騎士也有禮券與贈品。
交通局長王銘德表示，台南2023年2月底啟用YouBike 2.0系統，至今已建置610處站點、投放5300輛自行車與900輛電輔車。在短短兩年半累積近千萬騎乘次數，顯示公共自行車已成市民通勤、遊憩的重要選擇。
為慶祝里程碑，交通局與營運業者微笑單車合作推出紀念活動，除在「YouBike南台灣粉絲團」臉書與官網舉辦抽獎外，幸運得主與前後兩位用戶都能抱回大獎。
王銘德指出，台南YouBike站點多設於台鐵車站、轉運站、停車場、學校及社區等交通與生活節點，觀光景點也有廣泛布局，提供在地居民與旅客便利服務。未來交通局將依市長指示持續辦理會勘、增設站點與投入車輛，擴大服務量能，鼓勵民眾「騎遊府城」。
交通局提醒，市民可透過YouBike 2.0官方APP或官網查詢站點資訊，相關建置進度則可在「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁掌握。若有使用疑問，可上官網或撥打24小時客服專線（06-3009966）洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言