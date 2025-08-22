快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

台南YouBike 2.0將破千萬騎乘 幸運騎士可抱走5千元禮券

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市YouBike 2.0下月騎乘可望突破千萬人次。圖／台南市交通局提供
台南市YouBike 2.0下月騎乘可望突破千萬人次。圖／台南市交通局提供

台南市公共自行車YouBike 2.0啟用2年半，預估9月騎乘人次將突破1000萬，第1000萬名幸運騎士可獲得5000元禮券，前後兩位騎士也有禮券與贈品。

交通局長王銘德表示，台南2023年2月底啟用YouBike 2.0系統，至今已建置610處站點、投放5300輛自行車與900輛電輔車。在短短兩年半累積近千萬騎乘次數，顯示公共自行車已成市民通勤、遊憩的重要選擇。

為慶祝里程碑，交通局與營運業者微笑單車合作推出紀念活動，除在「YouBike南台灣粉絲團」臉書與官網舉辦抽獎外，幸運得主與前後兩位用戶都能抱回大獎。

王銘德指出，台南YouBike站點多設於台鐵車站、轉運站、停車場、學校及社區等交通與生活節點，觀光景點也有廣泛布局，提供在地居民與旅客便利服務。未來交通局將依市長指示持續辦理會勘、增設站點與投入車輛，擴大服務量能，鼓勵民眾「騎遊府城」。

交通局提醒，市民可透過YouBike 2.0官方APP或官網查詢站點資訊，相關建置進度則可在「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁掌握。若有使用疑問，可上官網或撥打24小時客服專線（06-3009966）洽詢。

台南市YouBike 2.0下月騎乘可望突破千萬人次。記者吳淑玲／攝影
台南市YouBike 2.0下月騎乘可望突破千萬人次。記者吳淑玲／攝影

台南 YouBike 自行車 YouBike 2.0

延伸閱讀

高雄YouBike熱點缺車、逾百站點借還人次少 審計部促檢討

誰是幸運兒？桃園YouBike第1億名騎士將出爐 預言成功拿蛋糕

高雄3成公車站「500公尺內未設YouBike站」 偏鄉民眾轉乘不便

高雄YouBike「無車可借等候時間」惹民怨 審計部建議通盤檢討

相關新聞

今晚鬼門開...嘉義城隍廟百年科儀 1500萬紙鈔明壯觀登場

明起民俗農曆7月鬼月登場，嘉市國定古蹟城隍廟依循傳統，晚間（農曆閏6月29日）子時舉行「開鬼門」儀式，迎接普度月中元節，...

雲林「惠來里158號檔案」特展 塵封70年...還原2戰時期感人台日戀情

二戰期間雲林縣虎尾鎮發生一段感人的台日愛情故事，塵封在惠來里一棟老宅長達70年，雲林縣府重啟這段命名為「惠來里158號檔...

台南YouBike 2.0將破千萬騎乘 幸運騎士可抱走5千元禮券

台南市公共自行車YouBike 2.0啟用2年半，預估9月騎乘人次將突破1000萬，第1000萬名幸運騎士可獲得5000...

台南麻豆文旦倖存兩成 農會啟動收購大果

台南麻豆文旦聞名全台，今年被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦，麻豆區農會昨啟動收購「新欉加工大果」，每公斤16元，今...

農民繞路半小時！雲林林內鄉坪頂村路斷 縣府爭經費搶修

接連風災豪雨重創雲林縣林內鄉坪頂村，前後山的道路到處坍塌嚴重，前山雲61線已搶通，但後山的產業道路仍千瘡百孔寸步難行，正...

台南百年古蹟西市場 重生轉型文青風

台南市定古蹟西市場修復完成後，去年舉辦台灣設計展建築令人驚豔，地方期待已久昨天終於重新開幕，有86個攤位，「逛市場也可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。