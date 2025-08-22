雲林「惠來里158號檔案」特展 塵封70年...還原2戰時期感人台日戀情
二戰期間雲林縣虎尾鎮發生一段感人的台日愛情故事，塵封在惠來里一棟老宅長達70年，雲林縣府重啟這段命名為「惠來里158號檔案」的記憶，在虎尾記憶Cool策展，珍貴的舊照詩作，呈現出這段「千里尋愛」的不朽戀曲，走進日式展場，不免讓人觸動心悱。
電影「海角七號」的二戰台日愛情故事，扣人心弦曾轟動一時，如此動人的情愛篇章，70多年前也發生在虎尾小鎮一個富裕家庭，戰後男主角遣返日本，女主角家人另提媒妁婚約，幸遇寬容的男方，成全了這段千里漂洋追求真愛的戀情，最終以幸福結局收場。
這段以女主角住家地址為名的檔案故事，10多年前在惠來里土地公廟牆上所掛一幀日籍人士題字小匾，經文史人士探索調查，才揭開了這段世紀戀情的面紗，既生動又感人，社區製作繪本，雲林愛樂室內合唱團也曾改編成歌劇搬上舞台，歌頌小鎮情愛，獲不小回響。
事隔多年，這段隱藏在地方的愛情軼事漸被淡忘，雲林縣府文觀處和虎尾記憶Cool合作，透過地方文史工作者陳向陽、彭振利、議員林文彬及劉女士家屬傾力協助，將這樁感人的時代故事開辦「惠來里158號檔案特展」，即日起至9月21日在虎尾出張所所長宿舍展出，歡迎來共同見證動盪時代不朽台日戀曲。
文史人士陳向陽指出，故事源於1941年，正值荳蔻年華的台籍女教師劉寶貴到虎尾郡役所高等課洽公，結識了日本年輕警察高萩光男，兩人一見鍾情進而相戀，1945年日本戰敗，高萩光男遣返回國，兩人分離只能靠書信互訴情衷，後來劉寶貴好幾封書信如石沈大海，一直未獲回音，讓她心緒消沉許久。
劉寶貴家人也為她另提媒妁婚約，有一天她突然收到一件未屬名用茶筒寄來的包裹，打開一看內裝有30多張日本男友所寄的明信片並附上千元日鈔。她甚感不解，經她追查意外得知，寄包裹的男子竟是父親請人媒妁的對象，他表明願意成全劉寶貴追逐屬於自己的愛情，令她感動萬分。
劉寶貴思君情切，感謝老天眷顧，給她重拾愛情的機會，於是鼓起勇氣隻身搭船飄洋過海追求真愛，費盡千辛萬苦才與愛人重逢，最終共結連理，幸福一生。民國75年高萩曾偕妻返台探親，並為當地土地公廟題詩贈匾「榕樹鬰蒼枝葉豐、路傍鎮座土地公、齊祈安穩惠來里、崇拜全村福德宮」，謝神護佑惠來也圓滿了千里姻緣，這段日本警察與富家千金的浪漫戀情至今流傳為地方佳話。
惠來里耆老說，劉寶貴父親曾在南洋做生意，是里內的大戶人家，如今劉家老宅還在，提起這段古老愛情故事，老一輩的人都還佩服當年劉家千金勇敢追求愛情的勇氣。
文觀處長陳璧君表示，特展以3個展區敘說愛情故事的沿革與背景，包括劉寶貴生平年表，並展示舊照片，以及劉寶貴的書法與高萩先生詩作共30餘件，歡迎一起細細品味這段橫跨台日的世紀戀曲。
策展人之一的台灣公益CEO協會秘書長林淑娥表示，目前正構思希望舉辦茶會，邀請故事主角的家屬與民眾互動，進一步回顧古老愛情故事的美與浪漫。
