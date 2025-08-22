今晚鬼門開...嘉義城隍廟百年科儀 1500萬紙鈔明壯觀登場

明起民俗農曆7月鬼月登場，嘉市國定古蹟城隍廟依循傳統，晚間（農曆閏6月29日）子時舉行「開鬼門」儀式，迎接普度月中元節，儀式前，廟方安排傳承百餘年「淨爐除穢」敕水科儀，首度透過直播向外界公開，提供海內外民眾觀賞。

城隍廟董事長賴永川表示，整個「城隍中元祭典」自農曆6月27日起鼓揭幕，接連豎燈篙、放水燈、淨爐除穢等傳統科儀登場，晚間開鬼門，象徵城隍尊神開啟陰陽之門，讓孤魂野鬼接受普施。

儀式由張天師第64代傳人張澤丕道長主持，遵循古禮展現完整的道教科儀，不僅具有宗教意涵，更是嘉義地區重要的無形文化資產。

晚間8時30分登場的「淨爐除穢」科儀，設置3個象徵不同意涵的爐火，提供信眾跨越「烘爐」、「淨爐」與盛放生醋「正氣碗」，藉此驅除穢氣、護佑平安。廟方特別準備「城隍保庇平安皂」200份，限量贈送給有緣參與的民眾，傳遞祈福保平安的心意。

明天中午普度大典，廟方以「7大主題」設計創意供品，其中耗資1500萬元、以7500張新台幣2000元紙鈔堆砌而成的「諸羅千萬城門」，象徵財運滾滾、福祿齊來。另有「水果肉山」、「酒香不怕巷子深」、「香雞飄十里」、「魚讚中元」等別具特色供品展示，融合在地文化與宗教氛圍，氣勢磅礡。

城隍廟強調，中元普度除慎終追遠、緬懷祖先，透過公開祭典凝聚社區情感，帶動宗教觀光。明天普度當晚，廟方將現場發送甕仔雞、肉粽、包子及捏麵人作品等限量供品，25日舉辦龍膽石斑平安宴，邀請信眾共享佳餚，延續福祿庇佑的意涵。