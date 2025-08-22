台南百年古蹟西市場 重生轉型文青風

台南市定古蹟西市場修復完成後，去年舉辦台灣設計展建築令人驚豔，地方期待已久昨天終於重新開幕，有86個攤位，「逛市場也可以很文青」，曾被喻為「南台灣最繁華市場」如今華麗重生，吸引大批年輕人朝聖，有望重振老城區商機。

「千呼萬喚始出來」，市長黃偉哲主持剪綵表示，西市場就是台南的新門面，也可以說是全台灣最漂亮的市場，他期盼西市場成為兼具古蹟美感與時尚氛圍的市場，讓逛市場也能「文青又優雅」，成為新打卡點。

西市場俗稱大菜市，有120年以上歷史，2002年啟動「西門市場改造及香蕉倉庫古蹟再生計畫」，2003年指定為市定古蹟，因修復規模龐大、周邊協調複雜，一再延宕，歷經20年才順利完成。

經發局長張婷媛指出，西市場整體工程投入約1.7億元，文資處負責古蹟修復，經發局接手進行周邊店鋪改造、光環境營造等工程。為打破市場與淺草青春新天地間的高低落差，設計下沉式廣場，串聯地標、小巷與特色建築，讓舊空間活化再生，成為新的城市亮點。

西門淺草公有市場自治會長張慧瑀難掩興奮說，「大家都迫不及待」，很多攤商的二代、三代回來接棒，西市場已風華再現，很多年輕人湧入，也成為文化觀光的新亮點。

市場處代理處長林士群表示，西市場本體規畫66個文創、百貨、紡織攤位，另有20個輕飲食攤，南區店鋪（原魚漿製麵區）有23個熟食及百貨攤；未來二樓空間擬招商餐廳；周末廣場有市集與音樂表演，結合在地老攤商與新世代創意，讓西市場成為國內外遊客認識台南文化的新窗口。