台南麻豆文旦倖存兩成 農會啟動收購大果

台南麻豆文旦聞名全台，今年被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦，麻豆區農會昨啟動收購「新欉加工大果」，每公斤16元，今天預計再收購6萬公斤，農會說，文旦預計本周進入採收期，價格沒有調漲，產量雖相對較少，希望消費者多支持農民。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，今年雖受颱風影響吹落許多文旦，但新欉大果文旦還是有，而且都相當大顆，真的沒什麼市場，農會決定一樣啟動新欉加工大果收購，幫助穩定市場價格，讓後續消費者買到的麻豆文旦都是最好的品質。

朱姓果農說，自己在麻豆北勢加輦邦種植約7分地，樹齡約11年，往年大果產量約有1萬公斤，今年僅剩500公斤，幾乎都被颱風打落，且原本大果果形還沒這麼大顆，今年又是颱風又是豪雨，導致文旦幾乎都比人臉還大，「連拍賣市場都賣不出價格」，好在還有農會幫忙收。

麻豆文旦具有獨特的酸甘甜風味，多年來受消費者青睞，農會加工大果則會製成文旦精油、柚子醬等產品，也深受大眾喜愛，尤其文旦鮮果搭配生菜沙拉佐上農會的柚子醬，口感清新爽口，相當適合炎炎夏日品嘗。

孫慈敏表示，麻豆文旦本周末開始陸續採收，購買麻豆文旦的都是多年的老顧客，今年文旦數量少但價格並不會特別浮動大漲。