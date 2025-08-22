農民繞路半小時！雲林林內鄉坪頂村路斷 縣府爭經費搶修

接連風災豪雨重創雲林縣林內鄉坪頂村，前後山的道路到處坍塌嚴重，前山雲61線已搶通，但後山的產業道路仍千瘡百孔寸步難行，正值麻竹筍採收期，農民面臨無路可行窘境，縣議員張維崢昨天在議會請求增設替代道路，縣府允諾協助。

上月風災豪雨影響，林內鄉坪頂村主要聯絡道雲61線道路，多處路段崩塌及基礎結構嚴重受損，經連日搶修已恢復雙向通行，但位於坪頂村後山，連接湖本村的產業道路，仍受損嚴重，多處路面龜裂難行，更有路基坍塌，根本無法通行。

坪頂村長林賢宗表示，後山的產業道路是農民承租林保署耕地進出的唯一道路，雖然公所已經緊急提報災害復建，但仍無法通行，目前正值麻竹筍採收季，農民只能從前山的道路下山，再繞往湖本村上山，須繞行約30多分鐘才能抵達農地，相當麻煩，希望相關單位能盡速搶修。

張維崢接獲村民陳情指出，後山道路雖已提報災後復建，但核定作業流程還需要一段時間，對急著採收的農民恐緩不濟急，可否先闢設臨時替代道路，以利民眾通行。

縣長張麗善回應，災後復建工程需要較完整的規畫，該路既是農民重要的進出要道，會責成交通工務局盡快規畫執行。

交工局表示，據公所回報資料顯示，坪頂村成功國小後方產業道路山坡滑落坍塌、通往湖本村的產業道路也土石滑落，公所已提出災後復建工程計畫，將會爭取經費，盡速搶修。