聽新聞
0:00 / 0:00

農民繞路半小時！雲林林內鄉坪頂村路斷 縣府爭經費搶修

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
接連風雨受災嚴重的林內鄉坪頂村，受災迄今已月餘，通往農區的後山產業道路仍千瘡百孔寸步難行，地方請求加速修復。圖／林賢宗提供
接連風雨受災嚴重的林內鄉坪頂村，受災迄今已月餘，通往農區的後山產業道路仍千瘡百孔寸步難行，地方請求加速修復。圖／林賢宗提供

接連風災豪雨重創雲林縣林內鄉坪頂村，前後山的道路到處坍塌嚴重，前山雲61線已搶通，但後山的產業道路仍千瘡百孔寸步難行，正值麻竹筍採收期，農民面臨無路可行窘境，縣議員張維崢昨天在議會請求增設替代道路，縣府允諾協助。

上月風災豪雨影響，林內鄉坪頂村主要聯絡道雲61線道路，多處路段崩塌及基礎結構嚴重受損，經連日搶修已恢復雙向通行，但位於坪頂村後山，連接湖本村的產業道路，仍受損嚴重，多處路面龜裂難行，更有路基坍塌，根本無法通行。

坪頂村長林賢宗表示，後山的產業道路是農民承租林保署耕地進出的唯一道路，雖然公所已經緊急提報災害復建，但仍無法通行，目前正值麻竹筍採收季，農民只能從前山的道路下山，再繞往湖本村上山，須繞行約30多分鐘才能抵達農地，相當麻煩，希望相關單位能盡速搶修。

張維崢接獲村民陳情指出，後山道路雖已提報災後復建，但核定作業流程還需要一段時間，對急著採收的農民恐緩不濟急，可否先闢設臨時替代道路，以利民眾通行。

縣長張麗善回應，災後復建工程需要較完整的規畫，該路既是農民重要的進出要道，會責成交通工務局盡快規畫執行。

交工局表示，據公所回報資料顯示，坪頂村成功國小後方產業道路山坡滑落坍塌、通往湖本村的產業道路也土石滑落，公所已提出災後復建工程計畫，將會爭取經費，盡速搶修。

雲林 農民 災後 張麗善

延伸閱讀

高市颱風楊柳豪雨農損救助 8月22日起受理申請

風災後7成廢棄光電板還未處理？ 環境部：74％已暫置、去化

慈濟工班助攻修繕 台南北門9戶風災屋損弱勢戶完工入厝

桃園台七線33K大坍方擴大「雙向中斷」 復興後山3里明天再停班課一天

相關新聞

農民繞路半小時！雲林林內鄉坪頂村路斷 縣府爭經費搶修

接連風災豪雨重創雲林縣林內鄉坪頂村，前後山的道路到處坍塌嚴重，前山雲61線已搶通，但後山的產業道路仍千瘡百孔寸步難行，正...

台南麻豆文旦倖存兩成 農會啟動收購大果

台南麻豆文旦聞名全台，今年被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦，麻豆區農會昨啟動收購「新欉加工大果」，每公斤16元，今...

台南百年古蹟西市場 重生轉型文青風

台南市定古蹟西市場修復完成後，去年舉辦台灣設計展建築令人驚豔，地方期待已久昨天終於重新開幕，有86個攤位，「逛市場也可以...

從山林到漁村 神農、青農、職人超過40品牌攻進百貨

農魚物產市集進入百貨公司！連鎖百貨新光三越走訪鄉鎮、也攜手農業科技研究院，邀超過40個在地品牌舉辦「T368城鄉物產展」...

嘉義新港海賊庄將開幕 500萬片馬賽克拼貼展大航海歷史

嘉義文化獎得主工藝師謝東哲在新港鄉打造海賊庄休閒農場，以500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史，敘說16、17世紀顏思齊...

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

下午4點13分嘉義大埔發生地震，國家警報大響，台南市長黃偉哲第一時間在臉書發文寫下「地震！大家平安！」，沒想到卻被臉書自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。