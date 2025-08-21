從山林到漁村 神農、青農、職人超過40品牌攻進百貨

快訊

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
新光三越台南新天地店集結超過40家神農、青農、職人品牌，今起開辦「T368城鄉物產展」。記者林伯驊／攝影
農魚物產市集進入百貨公司！連鎖百貨新光三越走訪鄉鎮、也攜手農業科技研究院，邀超過40個在地品牌舉辦「T368城鄉物產展」，首展即日起至27日於台南新光新天地登場，「以行動支持地方小農！」

昨於新光新天地6樓開展，包括榮獲十大神農肯定的職人品牌，包括由兩代神農領軍打造完整鳳梨產業鏈的阿美鳳梨、傳承百年技術種植有機牛蒡的沃蒡、以契作導入急速冷凍技術並開發創新番茄商品的展鮮農產。

也有來自榮獲百大青農的品牌，包括南投竹山推動「從茶園到茶杯」透明溯源的茶毅思、深耕高雄彌陀80年以友善環境養殖金目鱸魚的鱸好家、致力於無毒耕作復育台灣在地花草的花蒔間、採自然農法守護台灣本木苦蕎麥的麥時尚。

另，還有推廣蛤蜊產業與食魚教育的好美裏、雲林古坑以自然農法耕的豐田小路、花蓮四代製茶也是首家有機認證茶園的舞間茶心、返鄉青農以食品研發專業守護杉林溪高山茶品質的舞杉林、教職返鄉青農投入有機農業果物且專注香草推廣的範樟園農場、悠艸等。

「好美裏」來自嘉縣布袋鎮，經理陳仕勳說，家裡在布袋從事養殖面積約7甲，有蛤蜊、虱目魚、白蝦，自己原本在北部從進口水產，遭遇疫情影響生意，3年前返鄉創立品牌，產品包括文蛤醬油膏、魚酥、蛤蜊XO醬，皆是請合格工廠、能夠溯源，將地方漁業文化轉化為永續教育、特色伴手禮。

新光三越新天地表示，除了職人品牌，深入探索台灣在地風土集結超過20家來自全台各地的品牌，規畫5大風味主題，「甘味良品在地選物」為中埔鄉農會、東和製油、魚香涎、金山茶業×深山茶緣；「聞香時光味覺散步」卓武山咖啡農場、初豆製漿所、黑方巧克力、喜田精品珈琲；「百花齊放甜蜜風味」蜜芝館勝利養蜂、南投中寮的大丘園、高雄阿蓮的崗發蜂蜜、屏東滿州的蜂女孩；「醬出好味即時料理」豆油伯、B.B.美美辣醬、麻辣1參、漁嗜嚐、金佳旺；「經典食選健康零嘴」辰品Sunlight fruits、樸作良食、品醋迷。

新光三越表示，另還長期挖掘台灣好風土好人情的自有品牌好好集，此次也挑選東部山海間的質感好物，長期專注於開發臺東特色食品，研發融入紅藜、小米、紅烏龍等在地特色農產零食的德朱利斯；來自花蓮，堅持手作純天然且無添加的台灣糕餅點心－百年傳奇等。

新光三越台南新天地店集結超過40家神農、青農、職人品牌，今起開辦「T368城鄉物產展」。記者林伯驊／攝影
新光三越台南新天地店集結超過40家神農、青農、職人品牌，今起開辦「T368城鄉物產展」。圖為好美裏，推廣蛤蜊產業。記者林伯驊／攝影
新光三越台南新天地店集結超過40家神農、青農、職人品牌，今起開辦「T368城鄉物產展」。圖為好美裏，推廣蛤蜊產業。記者林伯驊／攝影
