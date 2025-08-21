嘉義新港海賊庄將開幕 500萬片馬賽克拼貼展大航海歷史
嘉義文化獎得主工藝師謝東哲在新港鄉打造海賊庄休閒農場，以500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史，敘說16、17世紀顏思齊及鄭芝龍在笨港登陸，開墾屯田並往台灣內陸發展，還打造全台首座貓頭鷹馬賽克拼貼窯烤爐，8月23日起試營運開放入園。
謝東哲說，他的祖先有荷蘭人血統，和台南佳里混血出生，宗祠裡還有祭拜「紅毛媽」，歷時8年籌建海賊庄休閒農場，以台灣400年前大航海時代為主題，呈現地理大發現時期海商貿易氛圍，拼貼出十大航海家故事，盼提升在地農業產銷，也吸引年輕人返鄉工作。
謝東哲說，休閒農場也致力推動農業六藝，包括農藝、食藝、地方特色工藝、園藝、農村遊藝，以及體驗行銷演藝，園區打造全台唯一貓頭鷹造型遠紅外線石窯，取名「不苦勞福氣窯」，高度約4.5公尺，以龍眼木現烤友善耕作的特色披薩與歐式麵包。
此外，也結合在地風味美食，融入嘉義優鮮農產品推出海鹽拿鐵、笨港黑芝麻鮮乳、笨港大餅、花生雜糧農產品，另外也規畫食農五感體驗，包括香草香料應用、烘焙與農產品料理，以及DIY親子體驗區，有馬賽克剪粘、交趾陶彩繪、園藝DIY等活動。
新港鄉海賊庄休閒農場8月23日至9月22日試營運開放遊客預約入園，園區實施預約人數管制，每周二公休，全票120元，試營運優惠價100元，門票可兌換荷蘭與西班牙古銀幣紀念代幣，折抵園區消費；新港鄉、六腳鄉、北港鎮居民憑身分證免費入園。
